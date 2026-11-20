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Σεσημασμένος για πλήθος αδικημάτων, ακόμη και για ανθρωποκτονία σε μικρή ηλικία, είναι ο 39χρονος που συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης (18/11) από άνδρες του «ελληνικού FBI» στα Καλύβια Αττικής. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα μίνι οπλοστάσιο με «Καλάσνικοφ», πιστόλια, φυσίγγια, όπως και μεγάλο χρηματικό ποσό, χρυσές λίρες αλλά και πλαστά έγγραφα με στοιχεία αλλοδαπού.

Η έφοδος στην πολυτελή κατοικία, με πλήθος βοηθητικών χώρων στο οικόπεδο, όπου διέμενε ο 39χρονος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας της Δίωξης Ναρκωτικών. Οι αρχές θεωρούσαν πως ο άνδρας εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών, ωστόσο, πλέον εξετάζεται εάν είχε ευρύτερη ποινική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ, η έφοδος των αρχών στην πολυτελή κατοικία έγινε, ενώ ο κατηγορούμενος πήγαινε σε γυμναστήριο και ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι δεν κατείχε ναρκωτικά. Παραδέχτηκε, όμως, ότι είχε στην κατοχή του όπλα.

Θαμμένο στον κήπο το ένα πιστόλι

Οι αστυνομικοί εντόπισαν όντως ένα καλάσνικοφ και δύο πιστόλια, εκ των οποίων το ένα βρέθηκε θαμμένο στον κήπο. Το θαμμένο πιστόλι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μοιραία ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά των Αρχών και την έρευνα πλέον την έχει αναλάβει η Δίωξη Εκβιαστών, καθώς ερευνάται αν τα όπλα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποια εγκληματική ενέργεια και αν τελικά ο 39χρονος εμπλέκεται σε άλλη εγκληματική δραστηριότητα.

Κατασχέθηκαν, επίσης, πλήθος από σφαίρες, μετρητής χρημάτων, 200 χρυσές λίρες και πάνω από 151.000 ευρώ αλλά και ένα σπορ αυτοκίνητο.

Στην κατοχή του, επίσης, βρέθηκαν ταυτοποιητικά έγγραφα Τσεχίας και ένα διαβατήριο Βελγίου όπως και ένα πλαστό διαβατήριο με την φωτογραφία ενός 38χρονου Σέρβου, ο οποίος καταζητούνταν από την Ιντερπόλ και είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο στην Κρήτη για πρόκληση σωματικής βλάβης που οδήγησε σε θάνατο, στο Μαυροβούνιο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Τα ευρήματα

Στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ο 39χρονος κατελήφθη να κατέχει σε οικίες καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών: