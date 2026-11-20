Εγκληματική ομάδα αποκάλυψε η αστυνομική έρευνα μετά την κινηματογραφική καταδίωξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στα Ιωαάννινα πριν από δύο ημέρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι τρεις Ρομά με το μαύρο SUV φέρεται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον πέντε τηλεφωνικές απάτες, με συνολική λεία που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από την καταδίωξη από τον μοτοσυκλετιστή της Τροχαίας, είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από ηλικιωμένη 400 λίρες και 50.000 ευρώ.

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του μαύρου SUV

Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τον 30χρονο οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος καταζητείται μαζί με τους δύο συνεργούς του, και εμπλεκόταν σε περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών οι οποίες είχαν σημειωθεί πρόσφατα σε περιοχές των Ιωαννίνων, αλλά και το αυτοκίνητο.

Το πρωί οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων η 24χρονη ιδιοκτήτρια του οχήματος, η οποία είχε συλληφθεί στην Αττική, όταν προσήλθε σε αστυνομική υπηρεσία για να δηλώσει την κλοπή του.

Ο 30χρονος και η 24χρονη κατηγορούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απείθειας, της βίας κατά υπαλλήλων, της επικίνδυνης οδήγησης, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, μέλη εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στη συστηματική τέλεση τηλεφωνικών απατών.

Ειδικότερα, πρόκειται για ημεδαπό και ημεδαπή, οι οποίοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρας ανθρωποκτονίας, απείθειας, βίας κατά υπαλλήλων, επικίνδυνης οδήγησης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, από τις αστυνομικές έρευνες της παραπάνω υπηρεσίας είχε ταυτοποιηθεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο εμπλεκόταν σε περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών που είχαν λάβει πρόσφατα σε περιοχές των Ιωαννίνων.

Αναλυτικότερα, το χρονικό διάστημα 9-11/11/2026, άγνωστοι, πραγματοποίησαν πλήθος αιφνιδιαστικών τηλεφωνικών κλήσεων σε ανυποψίαστους ηλικιωμένους πολίτες, προσποιούμενοι κατά περίπτωση τους λογιστές ή υπαλλήλους του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ισχυριζόμενοι, αντίστοιχα, ότι υπάρχει υπερφόρτωση ηλεκτρικής ενέργειας και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από μεταλλικά κυρίως αντικείμενα και χρήματα ή απαιτείται καταγραφή των χρημάτων και τιμαλφών που διαθέτουν στο σπίτι τους, για την αποφυγή επιβολής προστίμου από την εφορία.

Με τον συγκεκριμένο τρόπο, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν ηλικιωμένες σε -4- περιπτώσεις, οι οποίες τοποθέτησαν χρήματα και τιμαλφή σε σημείο εξωτερικά του σπιτιού τους, όπως τους είχε υποδειχθεί από του δράστες, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου -100.000- ευρώ, από όπου τα παρέλαβαν συνεργοί τους, χρησιμοποιώντας το παραπάνω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Μεσημβρινές ώρες προχθές (18-11-2026) στην πόλη των Ιωαννίνων, δικυκλιστής αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, εντόπισε ύποπτο Ι.Χ.Ε. όχημα με -3- επιβαίνοντες, που προέκυψε ότι επρόκειτο για το εμπλεκόμενο στις απάτες, ο οδηγός του οποίου δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης του και ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό την αποφυγή του αστυνομικού ελέγχου.

Το όχημα, ακολουθούμενο από τον αστυνομικό, κατευθύνθηκε προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και συγκεκριμένα σε χώρο στάθμευσης, όπου παρέσυρε την μπάρα ελεγχόμενης διέλευσης οχημάτων, ενώ ο αστυνομικός τοποθέτησε την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίσει τη διαφυγή του οχήματος.

Κατόπιν αυτού, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε τη μοτοσικλέτα, από την οποία ο αστυνομικός κατάφερε έγκαιρα να αποβιβαστεί για να αποφύγει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, κάνοντας για τον λόγο αυτό χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού, πυροβολώντας στο ύψος των ελαστικών του οχήματος, το οποίο τελικώς διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Κατά την αυτοψία του τόπου του συμβάντος βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν -7- κάλυκες πυροβόλου όπλου, ενώ ο αστυνομικός, κατά την πτώση της μοτοσικλέτας από την παράσυρσή της από το όχημα, τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να νοσηλευθεί στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα», από όπου έλαβε εξιτήριο χθες (19-11-2026) το πρωί.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Κατά την εξέλιξη των ερευνών, ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος ημεδαπός, ως οδηγός του οχήματος, ενώ προχθές (18-11-2026) βράδυ συνελήφθη σε περιοχή της Αττικής η ημεδαπή, ιδιοκτήτρια του οχήματος, όταν μετέβη σε αστυνομική υπηρεσία για να καταγγείλει την κλοπή του.

Επιπλέον, διακριβώθηκε ότι το εν λόγω όχημα είχε εμπλακεί λίγο πριν από τον εντοπισμό του από τον δικυκλιστή αστυνομικό του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην πόλη των Ιωαννίνων, πράξη που καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων προχθές (18-11-2026) το βράδυ, από την οποία οι δράστες απέσπασαν χρηματικό ποσό -51.000- ευρώ και περίπου -400- χρυσές λίρες.

Οι έρευνες για την ανακάλυψη της ταυτότητας και των λοιπών μελών της εγκληματικής ομάδας συνεχίζεται, ενώ η συλληφθείσα ημεδαπή οδηγήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, 20-11-2026, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων».