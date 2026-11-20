Προκαταρκτική εξέταση ξεκινά η Εισαγγελία για το βίντεο που είχε αναρτήσει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με αφορμή έλεγχο που είχαν διενεργήσει αστυνομικοί σε αυτοκίνητο που επέβαινε, μεταξύ άλλων και η κόρη του.

Εντολή για την ποινική έρευνα έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας.

Το βίντεο με τις αντιδράσεις του διαβίβασε στην Εισαγγελία ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ο οποίος, σε σχετική ανακοίνωση, ανέφερε ότι το υλικό της επίμαχης ανάρτησης «περιλαμβάνει υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος της Ελληνικής Αστυνομίας».