Νέο «όχι» από τη Μόσχα στην προοπτική παροχής εγγυήσεων ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, καθώς ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ χαρακτήρισε απολύτως απαράδεκτη κάθε μορφή «ημι-ιδιότητας μέλους» της χώρας στη δυτική στρατιωτική συμμαχία.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε ευθεία αντίθεση με όσα υποστήριξε ο Αμερικανός διαπραγματευτής Τζάρεντ Κούσνερ για τη στάση του Κρεμλίνου, την ώρα που επιβεβαιώνονται οι επαφές για μια πιθανή επίσκεψη Ευρωπαίων εκπροσώπων στη Μόσχα.

Ρωσική απάντηση

Ο Σεργκέι Ριαμπκόφ απέρριψε την Παρασκευή την ιδέα παροχής εγγυήσεων ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και δήλωσε ότι αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε οποιαδήποτε μορφή «ημι-ιδιότητας μέλους» του Κιέβου στη δυτική στρατιωτική συμμαχία είναι εντελώς απαράδεκτο για τη Μόσχα, όπως μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ριαμπκόφ, σημειώνει το Reuters, προέβη σε αυτές τις δηλώσεις μία ημέρα αφότου ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε μετά τη σύνοδο κορυφής στο Βερολίνο ότι το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να επανεξεταστεί.

Στην ίδια εκδήλωση, ο Αμερικανός διαπραγματευτής του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε επίσης ότι εκείνος και ο συνάδελφός του, Στιβ Γουίτκοφ, είχαν «κάνει τους Ρώσους να αισθάνονται άνετα με την ιδέα ότι οποιαδήποτε εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία θα βασίζεται στο Άρθρο 5».

Τι σημαίνει το Άρθρο 5 και η σκληρή γραμμή Ριαμπκόφ

Πρόκειται για αναφορά στη βασική ρήτρα συλλογικής άμυνας της συμμαχίας, η οποία θεωρεί ότι μια επίθεση εναντίον ενός μέλους συνιστά επίθεση εναντίον όλων και υποχρεώνει τα υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας να συμβάλουν στην αποκατάσταση της τάξης.

«Θα ήθελα να πω ότι ακόμη και η έννοια μιας φόρμουλας για ημι-ιδιότητα μέλους της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και η αναζήτηση κάποιου είδους -σε εισαγωγικά- “δημιουργικής λύσης” σε αυτόν τον τομέα, είναι μια επιλογή που δεν είναι αποδεκτή για εμάς. Συζητάμε τις εγγυήσεις ασφαλείας πρώτα και κύρια με όρους διασφάλισης της ασφάλειας της δικής μας χώρας», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ότι είπε ο Ριαμπκόφ, όταν ρωτήθηκε εάν εγγυήσεις για την Ουκρανία τύπου Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ θα ήταν αποδεκτές από τη Ρωσία.

«Όσον αφορά την Ουκρανία, ας αναγνωρίσει το αμετάκλητο της απαίτησής μας ότι αυτό το κράτος δεν πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Όταν συμβεί αυτό, νομίζω ότι το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας μπορεί να συζητηθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», φέρεται να πρόσθεσε ο Ριαμπκόφ.

Προετοιμασίες

Ο Ριαμπκόφ επιβεβαίωσε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία μιας πιθανής επίσκεψης στη Μόσχα εκπροσώπων από τη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι η Μόσχα πρότεινε να μεταβούν στη Ρωσία οι Ευρωπαίοι απεσταλμένοι ώστε να αποσαφηνίσουν τη θέση τους σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, προτού αποφασιστεί η μορφή των περαιτέρω συνομιλιών.