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Ο Τεαχόνγκ Κιμ, ο Νοτιοκορεάτης που έχει αγαπηθεί από τους χρήστες του διαδικτύου στην Ελλάδα, καθώς ερμηνεύει γνωστά ελληνικά τραγούδια, επέστρεψε με ένα νέο βίντεο στο TikTok. Αυτή τη φορά επέλεξε να ερμηνεύσει μία επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, ο Τεαχόνγκ Κιμ τραγούδησε το «Σαν ήμουνα παιδί». Στο βίντεο, εμφανίζεται καθισμένος και πάλι στη θέση του οδηγού, με τη μουσική να παίζει και τον ίδιο να προσπαθεί να ακολουθήσει τους ελληνικούς στίχους με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

«Κορεάτης τραγουδά Μαζωνάκη… Στη μνήμη του σπουδαίου μουσικού Γιώργου Μαζωνάκη» γραφει στην ανάρτησή του ο Τεαχόνγκ Κιμ.