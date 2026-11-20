Η γκαρντ των Ιντιάνα Φίβερ, Σόφι Κάνινγχαμ, πόζαρε τόπλες για το Maxim σε μια αποκλειστική συνέντευξη, έπειτα από μια καταιγιστική σεζόν κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιπαραθέσεων στο WNBA, εξαιτίας των δηλώσεών της για τις τρανς αθλήτριες.

«Δεν μπορώ πλέον να πάω πουθενά χωρίς να μου λένε: “Ευχαριστούμε που υπερασπίστηκες τις γυναίκες. Ευχαριστούμε που υπερασπίστηκες τα κορίτσια“», ανέφερε η Κάνινγχαμ, αναφερόμενη στις εκρηκτικές δηλώσεις που είχε κάνει σε συνέντευξή της στο ESPN Magazine τον Ιούλιο.

Έκτοτε, η 30χρονη αθλήτρια έχει δει τα νούμερά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εκτοξεύονται, το συλλεκτικό παπούτσι της «Crazy Energy» της Adidas εξαντλήθηκε και έκανε το ντεμπούτο της στις σελίδες του Sports Illustrated Swimsuit.



Στη συνέντευξη, η Κάνινγχαμ μίλησε για την εκτόξευσή της στη δημοσιότητα και τις επαγγελματικές της φιλοδοξίες, ενώ έδωσε μια σπάνια ματιά στα χαρακτηριστικά που αναζητά σε έναν σύντροφο.

«Έχω πολύ υψηλά στάνταρ για τον μελλοντικό μου σύζυγο», δήλωσε η Κάνινγχαμ.

«Θα είναι κάποιος που έχει στο επίκεντρο τον Χριστό και μπορεί να με καθοδηγήσει στην πορεία μου με τον Ιησού. Κάποιος που είναι φιλικός, με αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό του. Κάποιος που είναι ψηλότερος από εμένα και αθλητικός, και απλώς ένας καλός άνθρωπος με παρόμοια ήθη και αξίες».

Sophie Cunningham in Maxim https://t.co/14MuxWLSDi — Athlete TikTok (@AthleteTikToks) November 18, 2026



«Με αυτό που κάνω για να βγάζω τα προς το ζην, πρέπει να έχω δίπλα μου κάποιον με αυτοπεποίθηση και σιγουριά, που να μπορεί να πει κι ένα χαλαρό αστείο ή να κουβεντιάσει στα ίσα, γιατί έτσι είμαι εγώ. Δεν ζω μια τυπική ζωή».

Sophie Cunningham makes rare relationship comments as she goes topless for Maxim https://t.co/xaduHlSjVv https://t.co/PkHYZ6FPh6 — New York Post Sports (@nypostsports) November 19, 2026



«Ελπίζω κάποια μέρα να έχω έναν πιο παραδοσιακό τρόπο ζωής, να είμαι σταθερή σε ένα μέρος, να έχω σύζυγο και παιδιά και τέτοια. Όμως προσευχήθηκα γι’ αυτή τη ζωή και ακόμα τη διασκεδάζω. Όταν όμως πρόκειται για έναν άνδρα, θέλω κάποιον που να μπορεί να με ωθεί στην πίστη μου, κάποιον που να είναι πιστός και κάποιον που να αγαπά επίσης κάθε μικρό κομμάτι μου».

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Οι δηλώσεις στο ESPN που προκάλεσαν σάλο

Σε εκτενές αφιέρωμα του ESPN τον Ιούλιο, η γκαρντ Σόφι Κάνινγχαμ, είχε υποστηρίξει ότι οι τρανς γυναίκες δεν θα πρέπει να αγωνίζονται στις κατηγορίες των γυναικών.

Παρουσιάζοντας τη θέση της ως προσπάθεια προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών, είχε δηλώσει: «Θέλω να προστατεύσω τα νέα κορίτσια στα αποδυτήρια ή τα νέα κορίτσια στον αθλητισμό, τα οποία δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να αντιμετωπίζουν βιολογικούς άνδρες».

Η Κάνινγχαμ ανέφερε επίσης ότι δέχθηκε επικρίσεις που την κατηγορούσαν πως μισεί τα τρανς άτομα, υποστηρίζοντας ωστόσο κατηγορηματικά πως «Δεν το είπα ούτε μία φορά αυτό».

Σημείωσε ότι ήθελε να «μοιράσει αγάπη», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «μαζί με αυτή την αγάπη έρχεται και η αλήθεια» και πως τα δικαιώματα των γυναικών χρειάζονται προστασία.

Στη συνέχεια επανέλαβε την άποψή της, χαρακτηρίζοντας «κοινή λογική» τον αποκλεισμό των τρανς αθλητριών από τον γυναικείο αθλητισμό και λέγοντας ότι θα «παραμείνει πιστή» σε αυτό το πιστεύει.

Sophie Cunningham responds to criticism over her recent comments to ESPN about wanting to protect women’s sports from “biological men.” “I said what I said. I think it’s kind of common sense. When it comes just to protecting young girls in sport and women in sport, I feel very strongly about that. That’s why you have Title IX. That’s why you have some of the greats in women’s sports. If Title IX women’s sports weren’t protected, then you wouldn’t hear about any type of women in sport. I have never once said that I hated the trans community.” In her interview with ESPN, Cunningham had said: “I want to protect young girls in a locker room, or young girls in sport who shouldn’t have to go against biological men.” — Genevieve Gluck (@MsGluck) July 23, 2026



Οι δηλώσεις της πήραν μεγάλες διαστάσεις, καθώς ο όρος «βιολογικοί άνδρες» χρησιμοποιείται συχνά για τον αποκλεισμό των τρανς γυναικών από τα αθλήματα γυναικών. Επικριτές της σημείωσαν ότι η φρασεολογία της απηχεί αντι-τρανς ρητορική, ενώ υποστηρικτές της θεώρησαν ότι υπερασπίζεται τον υγιή συναγωνισμό.

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Οι φήμες για νέα σχέση

Τον Σεπτέμβριο, φωτογραφίες της Κάνινγχαμ με τον φερόμενο ως σύντροφό της κυκλοφόρησαν ευρέως στα social media, αναφέρει η New York Post.

Η ίδια πόζαρε μαζί με τον Φρανκ Άνταμς, επικεφαλής γυμναστή αποκατάστασης του προγράμματος ανδρικού μπάσκετ στο Πανεπιστήμιο Γκραντ Κάνιον, πάνω σε ένα σκάφος στη λίμνη Λέικ οφ δε Οζάρκς, σε κάτι που έμοιαζε με γιορτή για τα γενέθλια της Κάνινγχαμ.

Sophie Cunningham stirs dating rumors in new birthday post with college trainer https://t.co/YdY39P82H3 https://t.co/B1moAvv9hj — New York Post (@nypost) September 14, 2026



Έκτοτε η Κάνινγχαμ δεν έχει σχολιάσει τις φήμες.

Ωστόσο, ο Άνταμς πληροί το κριτήριο του ύψους, καθώς είναι ψηλότερος από την αθλήτρια, η οποία έχει ύψος περίπου 1,85 μ. – μια προϋπόθεση που η ίδια έχει θέσει ξεκάθαρα.

«Είμαι ήδη τόσο ψηλή. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να σκύβω για να φιλήσω τον σύζυγό μου. Όχι, ευχαριστώ», είπε η Κάνινγχαμ.

Το όνειρο για… την ηγεσία του WNBA

Οι Φίβερ αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των πλέι οφ του WNBA από τις Έισις. Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τις Βάλκιρις, η Κάνινγχαμ έμεινε ελεύθερη μετά το μονοετές συμβόλαιό της αξίας 665.000 δολαρίων.

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Έτσι, η επόμενη σεζόν της συνοδεύεται από αβεβαιότητα. Όσο για την επόμενη δεκαετία, η Κάνινγχαμ παραδέχθηκε στο Maxim ότι δεν γνωρίζει απόλυτα τι θα φέρει. Παρ’ όλα αυτά, αποκάλυψε μια αναπάντεχη επαγγελματική φιλοδοξία.

«Πιστεύω πραγματικά ότι το να είμαι κομισάριος του WNBA θα ήταν φοβερό», είπε.

«Μερικές φορές χρειάζεται απλώς κάποιος να ηγηθεί με αγάπη και εμπειρία, που να έχει παίξει στη λίγκα και να καταλαβαίνει τι χρειάζονται οι παίκτριες — αλλά να καταλαβαίνει και το επιχειρηματικό κομμάτι των πραγμάτων. Και νομίζω ότι αναπτύσσω αυτόν τον τρόπο σκέψης. Θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι θα είχε πλάκα. Δεν αποκλείεται».

Η Κάνινγχαμ πρόσθεσε ότι έχει σκεφτεί επίσης την προπονητική και τον σχολιασμό αγώνων, καθώς και το να αποκτήσει το δικό της podcast και να εργάζεται ως ανεξάρτητη.

Η χρονιά που πέρασε τη βρήκε να εξερευνά ποικίλα ενδιαφέροντα, ανάμεσα στα οποία το μόντελινγκ για το Sports Illustrated, η εμφάνισή της ως ring girl στο UFC και η παρουσία της στον αγώνα Enjoy Illinois 300 της σειράς NASCAR Cup Series.

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Την περασμένη σεζόν, η Κάνινγχαμ μέτρησε κατά μέσο όρο 7,9 πόντους ανά αγώνα με 46% ευστοχία στα σουτ, σε συνολικά 43 συμμετοχές.