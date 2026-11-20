Σφοδρή επίθεση στον Δημήτρη Καιρίδη εξαπέλυσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας για την πρόεδρο της Φωνής Λογικής.

Ο κ. Καιρίδης, μιλώντας τις προηγούμενες ημέρες στο MEGA, χαρακτήρισε την Αφροδίτη Λατινοπούλου ως τη «χειρότερη ευρωβουλευτή». «Η κυρία Λατινοπούλου είναι η χειρότερη ευρωβουλευτής, στη χειρότερη ευρωομάδα. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Έχει τη χειρότερη ευρωομάδα. Όταν έχεις δύο του ΚΚΕ και δεν ανήκουν σε καμία πολιτική παράταξη και δεν έχουν καμία σημασία, όταν έχεις δύο της Ελληνικής Λύσης εκ των οποίων η μία είναι από τον Έβρο, τυχαία βγήκε.

Μια Λατινοπούλου η οποία δεν εκπροσωπεί την Ελλάδα εκεί. Αυτό που κάνει είναι εσωτερική πολιτική. Τι έχει κάνει η Λατινοπούλου, αυτά τα δύο χρόνια στην Ευρωβουλή; Με τον παχυλό μισθό, για να μιλήσω λαϊκίστικα, όπως μιλάει εκείνη έτσι; Να καθίσει να δει τη δουλειά της λοιπόν. Να καθίσει να διαβάσει κανένα βιβλίο να ξεστραβωθεί και μετά να έρθει να μας μιλήσει για αυτά τα μεγάλα και σημαντικά (το Πολυτεχνείο)» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Λατινοπούλου: «Κύριε Καιρίδη, είστε ψεύτης, συκοφάντης ή απλά λασπολόγος;»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε στον Δημήτρη Καιρίδη κάνοντας λόγο για «πολιτική αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας» που «ξεπέρασε κάθε όριο». «Κύριε Καιρίδη, είστε ψεύτης, συκοφάντης ή απλά λασπολόγος;», διερωτήθηκε ακόμη η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φωνής Λογικής:

«Η πολιτική αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας ξεπέρασε κάθε όριο. Ο Δημήτρης Καιρίδης τόλμησε να χαρακτηρίσει την Αφροδίτη Λατινοπούλου ¨”τη χειρότερη ευρωβουλευτή στη χειρότερη ευρωομάδα”. Ας δούμε λοιπόν ποιος παράγει έργο και ποιος περιορίζεται στις συκοφαντίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία κοινοβουλευτικής δραστηριότητας που συγκεντρώνει η πλατφόρμα MEPScore:

137 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις έχει καταθέσει η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

20ή μεταξύ 747 ευρωβουλευτών και 4η μεταξύ των 21 Ελλήνων στην κατάταξη των ερωτήσεων.

276 ερωτήσεις συνολικά έχουν καταθέσει και οι επτά ευρωβουλευτές της ΝΔ μαζί.

Κανένας από τους επτά ευρωβουλευτές της ΝΔ δεν φτάνει τις 137 ερωτήσεις της Λατινοπούλου.

80,4% συμμετοχή στις ονομαστικές ψηφοφορίες, υψηλότερη από εκείνη πέντε εκ των επτά ευρωβουλευτών της ΝΔ.

Αυτή είναι η “χειρότερη ευρωβουλευτής”, κύριε Καιρίδη; Εκείνη που μόνη της έχει καταθέσει σχεδόν τις μισές ερωτήσεις από όσες και οι επτά ευρωβουλευτές του κόμματός σας μαζί;

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει αναδείξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, τη χρηματοδότηση Τουρκίας και Λιβύης από ευρωπαϊκούς πόρους, τις επιθέσεις κατά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και την τραγωδία των Τεμπών.

Αυτή είναι η πραγματική κοινοβουλευτική της δραστηριότητα. Και απέναντι σε αυτά τα στοιχεία ο κ. Καιρίδης αντιπαραθέτει χαρακτηρισμούς και λάσπη.

Ας θυμηθούμε όμως και ποιος κουνάει το δάχτυλο.

Ο κ. Καιρίδης διετέλεσε ο πλέον αποτυχημένος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για λιγότερο από έναν χρόνο, πριν αντικατασταθεί κακήν κακως στον ανασχηματισμό του Ιουνίου 2024.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει προτείνει αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, κλειστές δομές σε ακατοίκητα νησιά και επιστροφές όσων δεν δικαιούνται να παραμένουν στην Ελλάδα. Σήμερα η Ευρώπη εξετάζει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής στην Αφρική, με τη συμμετοχή και της Ελλάδας στη σχετική πρωτοβουλία.

Κύριε Καιρίδη, όταν η Ευρώπη συζητά πλέον λύσεις εκτός των συνόρων της, εξακολουθείτε να θεωρείτε ακραίες τις προτάσεις αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής;

Μιλάμε δε, για τον ίδιο πολιτικό γίγαντα που είχε χρησιμοποιήσει δημόσια τη φράση “είμαστε παιδιά των Οθωμανών”, χωρίς να ντραπεί και προσπαθώντας αποτυχημένα εκ των υστέρων να το δικαιολογήσει.

Τον ίδιο που υποστήριξε με θέρμη τον γάμο των ομοφυλόφιλων ζευγαριών και την κομματική πειθαρχία των υπουργών της κυβέρνησης!

Αυτός ο πολιτικός εμφανίζεται σήμερα ως υβριστής της Αφροδίτης Λατινοπούλου!

Και επειδή μας συνέστησε να διαβάσουμε Ιστορία, ας θυμηθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ο ίδιος για την “καπηλεία του Νοέμβρη”, ενώ το 2016 είχε δηλώσει στη Βουλή πως υπήρξε “πολιτικός κρατούμενος έξι μηνών από τη Χούντα”, αναφερόμενος στη βρεφική του ηλικία.

Όταν ο Μητσοτάκης μιλά για καπηλεία, τον χειροκροτείτε. Όταν η Λατινοπούλου μιλά για μύθους και προπαγάνδα, τη στέλνετε να “ξεστραβωθεί”. Υποκρισία χωρίς όρια!

Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ τιμά τους 24 ταυτοποιημένους νεκρούς των γεγονότων του Νοεμβρίου 1973. Δεν αποδέχεται όμως την κομματική ιδιοποίηση της Ιστορίας ούτε τη μετατροπή των σχολείων σε χώρους ιδεολογικής προπαγάνδας.

Και επιμένουμε: σημαντικό τμήμα της λεγόμενης “γενιάς του Πολυτεχνείου”, που στη συνέχεια άσκησε εξουσία, φέρει τεράστιες ευθύνες για το πελατειακό κράτος, το ρουσφέτι, τη διαφθορά και τη χρεοκοπία της πατρίδας μας.

Γι’ αυτό, κύριε Καιρίδη, πριν ξανακουνήσετε το δάχτυλο στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, βουτήξτε πρώτα τη γλώσσα στο μυαλό σας. Σε όσο έχετε δηλαδή. Και ανοίξτε κανένα βιβλίο ιστορίας να ξεστραβωθείτε όσον αφορά τους μύθους και τις αριστερές υπερβολές σχετικά με την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Καλό θα σας κάνει.

Μην ξεφτιλίζεστε λοιπόν άδικα στην αγωνιώδη προσπάθειά σας να επανεκλεγείτε βουλευτής. Καταλαβαίνουμε ότι ο ανταγωνισμός των υποψηφιοτήτων στον Βόρειο Τομέα Αθηνών είναι μεγάλος και ότι η πίεση για την πολιτική σας επιβίωση μπορεί να είναι ασφυκτική.

Αλλά η λάσπη, οι προσβολές και η αλαζονεία δεν υποκαθιστούν ούτε το έργο ούτε τα επιχειρήματα.

Λίγη αυτοσυγκράτηση λοιπόν, κύριε Καιρίδη. Και κυρίως, λίγη προσοχή. Γιατί στην προσπάθειά σας να μειώσετε την Αφροδίτη Λατινοπούλου, το μόνο που καταφέρνετε είναι να αποδεικνύετε στην πράξη ποια είναι σήμερα το αληθινό πρόσωπο της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και ποιες αξίες εκπροσωπεί: Ψέματα, παραπληροφόρηση και χυδαία προπαγάνδα ουσιαστικά κατά της Ελλάδας».