Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας, το περασμένο καλοκαίρι στη Σύρο.

Ο 41χρονος κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης το οποίο έγινε δεκτό και κατόπιν εντολής της αρμόδιας ανακρίτριας, θα παραμείνει ελεύθερος, αλλά με κατ’ οίκον περιορισμό, τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό, η οποία αναμένεται να ορισθεί εντός του 2027.

Σύμφωνα με το cyclades24, ο 41χρονος μεταφέρθηκε από τις φυλακές της Χιού, στις οποίες κρατείτο τους τελευταίους μήνες, στην Αττική και από εκεί οδηγήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά προκειμένου να ταξιδέψει φρουρούμενος προς την Σύρο. Έφτασε στο λιμάνι της Ερμούπολης νωρίς το βράδυ της Πέμπτης με το πλοίο της γραμμής, ώστε να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες και να οδηγηθεί στην κατοικία του.

Παρά το γεγονός ότι ο 41χρονος ζήτησε να μην υπάρχει παρουσία ανθρώπων από το οικείο περιβάλλον του στο λιμάνι, κατά την άφιξή του, τον υποδέχθηκαν περίπου 30-40 άτομα από τον συγγενικό και φιλικό του κύκλο.

Οι περιοριστικοί όροι

Ως προς τους περιοριστικούς όρους που συνοδεύουν την αποφυλάκισή του, οι σημαντικότεροι είναι οι ακόλουθοι:

Ο 41χρονος, αντί να βρίσκεται ως προσωρινά κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα, θα πρέπει να παραμένει εντός ορισμένης κατοικίας με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»). Το λεγόμενο «βραχιολάκι» είναι μια αδιάβροχη συσκευή ηλεκτρονικής επιτήρησης, το οποίο τοποθετείται μόνιμα στο σώμα του επιτηρούμενου προσώπου, ώστε να ελέγχεται η παρουσία η οι μετακινήσεις του, καθώς συνδέεται με κέντρο ελέγχου της Αστυνομίας.

Επίσης, έχει καθοριστεί συγκεκριμένη περίμετρος και ώρες εξόδου για την εκτός κατοικίας παρουσία του. Συγκεκριμένα, ο 41χρονος έχει δικαίωμα να βρίσκεται καθημερινά από τις 7 π.μ. έως τις 7.μ.μ. σε περίμετρο εντός 1χλμ έξω από την κατοικία του.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η αποφυλάκιση του κατηγορουμένου συνδέεται με τις έρευνες των Αρχών για την υπόθεση, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.