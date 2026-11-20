Με το πρόσχημα ότι ήταν λογιστές και χρησιμοποιώντας ένα τηλεφώνημα ως παγίδα, «αετονύχηδες» κατάφεραν να εξαπατήσουν έναν άνδρα στην Κηφισιά και να εισβάλουν στο σπίτι του, από όπου άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό και 40 χρυσές λίρες. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 21χρονος στο Αγρίνιο, έπειτα από έρευνα των αστυνομικών.

Πώς «αετονύχηδες» μπήκαν στο σπίτι άνδρα στην Κηφισιά

Η απάτη σημειώθηκε το μεσημέρι της 4ης Απριλίου 2026, όταν οι δράστες τηλεφώνησαν στο θύμα, προσποιούμενοι τους λογιστές. Με το πρόσχημα της επαγγελματικής τους ιδιότητας κατάφεραν να τον πείσουν να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό.

Λίγο αργότερα, οι δράστες εμφανίστηκαν στην κατοικία και, αφού μπήκαν μέσα, αφαίρεσαν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, καθώς και 40 χρυσές λίρες. Στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους τον άνδρα να διαπιστώσει πως είχε πέσει θύμα μιας καλά οργανωμένης απάτης.

Η σύλληψη στο Αγρίνιο

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία του θύματος και την έρευνα που διενήργησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς. Από την αξιοποίηση των στοιχείων προέκυψε η εμπλοκή ενός 21χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της 16ης Νοεμβρίου 2026 στο Αγρίνιο.

Για τη σύλληψή του υπήρξε συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών της Κηφισιάς και των συναδέλφων τους στο Αγρίνιο.

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη απάτη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.