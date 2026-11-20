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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Λεωφόρο Αιαντείου, στη Σαλαμίνα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.

Σε βίντεο που δημοσιεύει το CretaOne, καταγράφεται η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης. στιγμές του ατυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 80χρονη οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή στη λεωφόρο, προκειμένου να εισέλθει σε πρατήριο καυσίμων.

Κατά τον ελιγμό της, έκλεισε την πορεία της διερχόμενης μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σφοδρή σύγκρουση. Από την πρόσκρουση ο οδηγός της μοτοσικλέτας βρέθηκε στο οδόστρωμα, ενώ ο συνεπιβάτης εκτινάχθηκε στον αέρα και προσγειώθηκε στο καπό του αυτοκινήτου.

Και οι δύο επιβαίνοντες στη μοτοσικλέτα τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

Δείτε το βίντεο: