Νέο βίντεο δημοσίευσε στους λογαριασμούς στου στα social media o πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στέλνοντας ένα μήνυμα στη νέα γενιά.
Στο βίντεο, ο Αντώνης Σαμαράς συνομιλεί με μια κοπέλα, η οποία εκφράζει τα παράπονά της για την αγορά εργασίας και τη στέγαση, ενώ δηλώνει και απογοητευμένη από τους πολιτικούς.
Η κοπέλα λέει στον πρώην πρωθυπουργό ότι απευθύνθηκε σε εκείνον γιατί τον «βλέπει σαν πατέρα» και της «δίνει μια σιγουριά», με τον Αντώνη Σαμαρά να της λέει να μην απογοητεύεται. «Κάθε γενιά φτιάχνει την πατρίδα που ονειρεύεται. Η απογοήτευση δεν είναι λύση, η απάντηση είναι να πάρετε την Ελλάδα στα χέρια σας» αναφέρει χαρακτηριστικά
Στην ερώτηση της κοπέλας «σε τι πρέπει να πιστέψουμε;», ο Αντώνης Σαμαράς χρησιμοποιεί τη λέξη «βιλάδα», η οποία -όπως εξηγεί- σημαίνει «keep going» στα καλαματιανά.
Ο διάλογος
- Κοπέλα: Πρόεδρε να σας πω κάτι. δεν περνάει καλά η γενιά μου
- Σαμαράς: Τι σας απασχολεί;
- Κοπέλα: Όλοι μας ζητάνε πτυχία, μεταπτυχιακά αλλά δουλειά με αμοιβή δεν μας δίνουνε Ούτε μια γκαρσονιέρα δεν μπορούμε να νοικιάσουμε. Οι γονεί μας, μας στηρίζουν αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Πρέπει κάτι να γίνει, πώς θα ανοίξουμε τα φτερά μας; Πώς θα κάνουμε δική μας οικογένεια; Η Ελλάδα μας διώχνει
- Σαμαράς: Μην το ξαναπείς αυτό. Κάθε γενιά φτιάχνει την πατρίδα που ονειρεύεται. Η απογοήτευση δεν είναι λύση, η απάντηση είναι να πάρετε την Ελλάδα στα χέρια σας
- Κοπέλα: Η πολιτική είναι αδιάφορη
- Σαμαράς: Γιατί;
- Κοπέλα: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Είμαστε η γενιά των Τεμπών, μας δουλεύουν οι πολιτικοί
- Σαμαράς: Για κάτσε δεν είμαστε όλοι ίδιοι
- Κοπέλα: Για αυτό ήρθα σε εσάς γιατί σας βλέπω σαν πατέρα και μου δίνετε μια σιγουριά. Τελικά σε τι πρέπει να πιστέψουμε;
- Σαμαράς: Να είστε αισιόδοξοι, και με πίστη ότι θα πετύχετε. Να έχετε βιλάδα μέσα σας
- Κοπέλα: Τι σημαίνει αυτό;
- Σαμαράς: Πως να σας το πω, είναι το keep going που λέμε στα Καλαματιανά