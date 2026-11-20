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Νέο βίντεο δημοσίευσε στους λογαριασμούς στου στα social media o πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στέλνοντας ένα μήνυμα στη νέα γενιά.

Στο βίντεο, ο Αντώνης Σαμαράς συνομιλεί με μια κοπέλα, η οποία εκφράζει τα παράπονά της για την αγορά εργασίας και τη στέγαση, ενώ δηλώνει και απογοητευμένη από τους πολιτικούς.

Η κοπέλα λέει στον πρώην πρωθυπουργό ότι απευθύνθηκε σε εκείνον γιατί τον «βλέπει σαν πατέρα» και της «δίνει μια σιγουριά», με τον Αντώνη Σαμαρά να της λέει να μην απογοητεύεται. «Κάθε γενιά φτιάχνει την πατρίδα που ονειρεύεται. Η απογοήτευση δεν είναι λύση, η απάντηση είναι να πάρετε την Ελλάδα στα χέρια σας» αναφέρει χαρακτηριστικά

Στην ερώτηση της κοπέλας «σε τι πρέπει να πιστέψουμε;», ο Αντώνης Σαμαράς χρησιμοποιεί τη λέξη «βιλάδα», η οποία -όπως εξηγεί- σημαίνει «keep going» στα καλαματιανά.

Ο διάλογος