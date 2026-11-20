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Αποτροπιασμό προκαλεί μια οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε την Πέμπτη στη Φλόριντα των ΗΠΑ, καθώς ένας άνδρας σκότωσε με όπλο τη σύζυγό του και τα τρία ανήλικα παιδιά τους μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «καθαρό κακό».

«Μπαμπά, σε παρακαλώ μη με σκοτώσεις»

Αστυνομικοί της κομητείας Χίλσμπορο έσπευσαν γύρω στις 3:30 μ.μ. τοπική ώρα στην οδό Sparkman Road στο Πλαντ Σίτι, έπειτα από μια ανατριχιαστική κλήση στο 911 μέσα από το σπίτι, κατά την οποία οι χειριστές του κέντρου άμεσης επέμβασης άκουσαν φασαρία και αναστάτωση.

«Ο χειριστής ακούει, η γραμμή είναι ανοιχτή και ακούμε μια ανδρική φωνή να λέει “συγγνώμη φιλαράκο” και ακούμε έναν δυνατό κρότο», ανέφερε ο σερίφης της κομητείας Χίλσμπορο, Τσαντ Κρόνιστερ, σε συνέντευξη Τύπου.

«Στο βάθος, ακούμε ένα μικρό παιδί να ικετεύει για τη ζωή του, “μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά σε παρακαλώ μη με πυροβολήσεις, μπαμπά σε παρακαλώ μη με σκοτώσεις”».

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Λίγα λεπτά αργότερα, οι αρχές εντόπισαν έναν άνδρα, μια γυναίκα και τρία παιδιά νεκρούς από τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, φέρεται να εκτέλεσε τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους -ηλικίας 1, 3 και 5 ετών- πριν δώσει τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τον Σερίφη, ο οποίος σημείωσε ότι οι θάνατοι ερευνώνται ως υπόθεση ανθρωποκτονίας με αυτοκτονία.

«Όταν γίνεσαι σερίφης, περιμένεις να δεις φρικτά πράγματα», δήλωσε ο Κρόνιστερ. «Αυτό όμως που αντίκρισαν οι αστυνομικοί εδώ σήμερα δεν είναι τίποτα λιγότερο από καθαρό κακό».

Χωρίς ποινικό μητρώο

Τα κίνητρα της πράξης του δράστη παραμένουν ασαφή και οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί, αναφέρει η New York Post.

«Οι αστυνομικοί μας που έφτασαν στο σημείο είναι εντελώς συγκλονισμένοι», παραδέχθηκε ο Κρόνιστερ, προσθέτοντας ότι έχουν υποστεί «ψυχολογικό τραύμα», όπως και ο χειριστής της κλήσης στο 911 που άκουσε τις εκτελέσεις από το τηλέφωνο.



Η οικογένεια που ξεκληρίστηκε είχε μετακομίσει στο Πλαντ Σίτι έναν χρόνο νωρίτερα, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί καμία κλήση για περιστατικό στην κατοικία κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Παράλληλα, ούτε ο σύζυγος ούτε η σύζυγος είχαν ποινικό παρελθόν, επισήμανε ο σερίφης.

«Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να αποτυπώσουν το βάθος αυτής της τραγωδίας», τόνισε ο Κρόνιστερ.

«Θέλω να υπενθυμίσω σε όποιον περνάει δύσκολα ότι υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια και κανείς δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζει τις πιο σκοτεινές στιγμές του μόνος».