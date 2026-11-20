Μετά τον χθεσινό καβγά της Σταματίνας Τσιμτσιλή με τον Δημήτρη Παπανώτα, η ηρεμία επέστρεψε στο πλατό του «Happy Day», με τους δύο συνεργάτες να θέλουν να ξεκαθαρίσουν on air τι πραγματικά συμβαίνει μεταξύ τους και να βάλουν τέλος στα σχόλια περί ρήξης στη σχέση τους.

Η σημερινή εκπομπή ξεκίνησε σε πιο χαλαρό κλίμα, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να καλεί τον Δημήτρη Παπανώτα δίπλα της και να απευθύνεται στους τηλεθεατές, εξηγώντας πως τους συνδέουν χρόνια συνεργασίας, οικειότητας και αγάπης. Όπως ανέφερε, οι εντάσεις και οι διαφωνίες δεν αναιρούν τη σχέση τους, η οποία, όπως χαρακτηριστικά είπε, θυμίζει οικογένεια.

Η παρουσιάστρια θέλησε να απαντήσει σε όσους έσπευσαν να δώσουν μεγαλύτερες διαστάσεις στο χθεσινό περιστατικό, επισημαίνοντας πως οι έντονες στιγμές είναι πραγματικές, αλλά εξίσου πραγματική είναι και η αγάπη που υπάρχει μεταξύ τους.

«Αυτό απευθύνεται στους μη φανατικούς τηλεθεατές μας, γιατί οι φανατικοί τηλεθεατές μας γνωρίζετε τι είμαστε και τι νιώθουμε ο ένας για τον άλλον. Εμείς είμαστε όντως σαν οικογένεια. Όταν θα δείτε το μάτι έντονο, τη φωνή να ανεβαίνει, είναι αληθινό. Αληθινό είναι ότι αγαπιόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, παρομοίασε τη μεταξύ τους σχέση με εκείνη των μελών μιας οικογένειας, όπου μια παρεξήγηση ή ένας καβγάς δεν σημαίνει ότι χάνονται τα συναισθήματα και οι δεσμοί.

«Μην ψάχνετε δράκους εκεί που δεν υπάρχουν»

«Όπως στις οικογένειες μπορεί να υπάρξει μια παρεξήγηση και την άλλη μέρα στο τραπέζι είναι όλοι αγαπημένοι, αυτό συμβαίνει κι εδώ. Μην ψάχνετε δράκους εκεί που δεν υπάρχουν», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, απαντώντας ουσιαστικά στα σενάρια που αναπτύχθηκαν μετά την ένταση της προηγούμενης ημέρας.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια γύρισε προς τον Δημήτρη Παπανώτα, του είπε «Σ’ αγαπώ», τον αγκάλιασε θερμά και τον φίλησε σταυρωτά, σφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο το κλίμα συμφιλίωσης και δίνοντας τέλος στην ένταση μπροστά στις κάμερες.

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