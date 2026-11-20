Οι στιγμές που ακολούθησαν μετά το ατύχημα της Χριστίνας Βακάκη, κόρης του ιδιοκτήτη του ομίλου Jumbo στη Βάρη, έχουν καταγραφεί σε βίντεο. Όπως φαίνεται στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το ERTNews, άτομα τρέχουν προς το μέρος όπου παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο η Χριστίνα Βακάκη, για να την βοηθήσουν.

Κάποιοι από αυτούς εκτιμάται ότι είναι οι άνθρωποι της ιδιωτικής ασφάλειας, οι οποίοι είχαν δει τι ακριβώς έχει συμβεί, καθώς και οδηγοί που είχαν ακινητοποιήσει τα οχήματά τους στη μέση του δρόμου και κάποιοι περαστικοί που επίσης έτρεξαν να βοηθήσουν την 29χρονη.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας προκειμένου να της παρασχεθεί μία πρώτη ιατρική βοήθεια και μόλις η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε, διακομίστηκε στο ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων, όπου νοσηλεύεται ως πολυτραυματίας, αλλά σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση εκτός κινδύνου.

Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η παράσυρση θα ρίξει η προανάκριση που θα διενεργήσουν οι αστυνομικοί της Τροχαίας.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11) στην περιοχή της Βάρης την ώρα που η Χριστίνα Βακάκη είχε βγει για τζόκινγκ στη Λεωφόρο Ευελπίδων. Τότε παρασύρθηκε από ένα ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σε πολλά σημεία του σώματός της.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10:00 το πρωί. Ενώ βρισκόταν σε διασταύρωση στο ύψος της οδού Καλύμνου φαίνεται το ΙΧ, το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση από Βάρη προς Κορωπί, να προσπαθεί να περάσει από τη διάβαση πεζών χωρίς να έχει οπτική επαφή με την 29χρονη. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν την χτύπησε, την παρέσυρε και την άφησε τραυματισμένη στο οδόστρωμα, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες την εκτίναξε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων και γι’ αυτό τον λόγο τραυματίστηκε σοβαρά.

Η 29χρονη συνοδευόταν από άτομα της ιδιωτικής της ασφάλειας, οι οποίοι την ακολουθούσαν με ένα βαν και με μια μηχανή.