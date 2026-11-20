Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσωπικό του Λευκού Οίκου προχώρησε την Πέμπτη στην προσωρινή αφαίρεση των κινητών τηλεφώνων ορισμένων δημοσιογράφων που επέβαιναν στο προεδρικό αεροσκάφος, λίγο πριν από την αναχώρησή του από την Κίνα, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο μέτρο, το οποίο προκάλεσε εντύπωση στους εκπροσώπους του Τύπου που συνόδευαν τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Μας πήραν τα τηλέφωνά μας (…) για λόγους ασφαλείας», ανέφερε σε ενημέρωσή της δημοσιογράφος που συμμετείχε στο λεγόμενο press pool, την ομάδα δημοσιογράφων που καλύπτει τις δραστηριότητες του προέδρου των ΗΠΑ και μεταφέρει την ενημέρωση και στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, τα οποία δεν διαθέτουν δικούς τους απεσταλμένους στις προεδρικές αποστολές.

Όπως εξήγησε η ίδια, στους δημοσιογράφους γνωστοποιήθηκε ότι η απόφαση αποτελούσε προληπτικό μέτρο κυβερνοασφάλειας, με στόχο την προστασία από ενδεχόμενες απόπειρες κατασκοπείας.

Η σχετική ενημέρωση έγινε λίγο μετά την προσγείωση του προεδρικού αεροσκάφους στη στρατιωτική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον, περίπου στις 20:00 τοπική ώρα, μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα.

The White House seized reporters’ phones on Thursday as they departed China aboard Air Force One for security reasons.

https://t.co/zKZrG6Vx9t — WSBT 22 (@WSBT) November 20, 2026

Σύμφωνα με άλλο μήνυμα του «pool» βίντεο που συνόδευσε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ, κινητά τηλέφωνα «μιας χρήσης», που χρησιμοποιήθηκαν από προσωπικό της προεδρίας στην Κίνα, συλλέχθηκαν επίσης, για να καταστραφούν ή για να διαγραφούν τα δεδομένα τους.

Τα τηλέφωνα «μιας χρήσης» (burner phones) είναι συνήθως παλιότερης τεχνολογίας συσκευές, που χρησιμοποιούνται αντί των κανονικών τηλεφώνων για την αποφυγή προσπαθειών εντοπισμού ή πειρατείας.

Κατά το «pool» βίντεο, κάποιοι δημοσιογράφοι είχαν αφήσει κινητά τηλέφωνά τους, φορητούς υπολογιστές τους και «έξυπνα» ρολόγια τους μέσα σε ειδικές τσάντες που δεν επιτρέπουν να περνούν συχνότητες ασύρματων συνδέσεων, ή αλλιώς «Faraday bags», πριν από την προσγείωση στην Κίνα προχθές Τετάρτη και οι συσκευές αυτές, αντίθετα, δεν κατασχέθηκαν στην πτήση, μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους κατόχους τους.

Ήταν οι δημοσιογράφοι που χρησιμοποίησαν τα κινητά τηλέφωνά τους στην Κίνα αυτοί που κλήθηκαν χθες να βάλουν τις συσκευές στις «Faraday bags», που έχουν σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε ιχνηλάτησης, ή κλοπής δεδομένων. Τους διευκρινίστηκε πως οι συσκευές θα τους επιστρέφονταν κατά την άφιξη.

Το προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One, κατά την κωδική ονομασία του στο ιδιόλεκτο της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας) απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Σεντζέν, στη νότια Κίνα, λίγο μετά τις 18:45 (τοπική ώρα, 12:45 ώρα Ελλάδας), μετά την τριμερή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ, του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων αντιθέτως δεν είχαν συλλεχτεί από το προσωπικό της προεδρίας τον Μάιο, μετά την προηγούμενη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα, θύμισε μέσω X η Τζάκι Χάινριχ, δημοσιογράφος του Fox News και πρόεδρος της ένωσης ανταποκριτών Λευκού Οίκου.