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Με την πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, η οποία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την αμερικανική προεδρία στις εκλογές του 2028 πρόκειται να συναντηθεί εντός της ημέρας στο Παρίσι ο Εμανουέλ Μακρόν. Την επικείμενη συνάντηση ανακοίνωσε την Πέμπτη το βράδυ το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, ο Μακρόν θα υποδεχθεί την πρώην αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών για μια σύντομη συνάντηση, στην οποία θα παραστεί και ο σύζυγός της, Νταγκ Έμχοφ.

Όπως διευκρίνισαν συνεργάτες του Γάλλου προέδρου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα ορισμένων πρώην ηγετών.

Το Ελιζέ πάντως ξεκαθάρισε πως ο αρχηγός του γαλλικού κράτους δεν θα παραθέσει δείπνο στην πρώην αντιπρόεδρο, όπως ανέφερε το μέσο ενημέρωσης La Lettre, που αναφέρθηκε πρώτο στη συνάντηση.

Η Κάμαλα Χάρις, η οποία διετέλεσε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν από το 2021 έως το 2025, αναδείχθηκε υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2024, μετά την αιφνίδια απόφαση του Μπάιντεν να αποσυρθεί από την εκλογική αναμέτρηση, εν μέσω ανησυχιών για την κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, δεν κατάφερε να επικρατήσει, γνωρίζοντας την ήττα από τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου 2024.

Σήμερα, συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που εξετάζονται ως πιθανοί διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος των Δημοκρατικών ενόψει των εκλογών του 2028. Αν και δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής τις προθέσεις της για νέα υποψηφιότητα, δημοσκοπικές μετρήσεις την κατατάσσουν μεταξύ των επικρατέστερων ονομάτων για την επόμενη εσωκομματική αναμέτρηση.