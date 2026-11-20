Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/11) μεγάλη αντιτρομοκρατική επιχείρηση στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, με τις αστυνομικές αρχές να πραγματοποιούν εφόδους σε κατοικίες, προσαγωγές και συλλήψεις υπόπτων. Οι έρευνες διεξάγονται σε συνολικά έξι τοποθεσίες, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της χώρας.

Η επιχείρηση ξεκίνησε πριν από το πρώτο φως της ημέρας, όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν σε κατοικία στο Κάμπελταουν, όπου προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald, υπάρχουν υποψίες ότι ο συλληφθείς σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση με τη χρήση εκρηκτικών.

Στην έφοδο συμμετείχαν βαριά οπλισμένα στελέχη της ειδικής μονάδας «Raptor», η οποία ειδικεύεται στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν επίσης αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών, κλιμάκια της εγκληματολογικής υπηρεσίας και στελέχη της Μονάδας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συντονισμένες εφόδους σε πέντε ακόμη τοποθεσίες στις περιοχές Κάμπελταουν και Λακέμπα του Σίδνεϊ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επιπλέον συλλήψεις υπόπτων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι περιοχές όπου διεξάγονται οι έρευνες παραμένουν αποκλεισμένες, ενώ οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια, καθώς η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες.