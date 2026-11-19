Στην ξεχωριστή παρουσία του Αλέκου Φλαμπουράρη στην Αριστερά και στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα (18/11) για την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του σε ηλικία 87 ετών. «Έγινε ο άνθρωπος των «ειδικών αποστολών» τα χρόνια της διακυβέρνησης», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τον ίδιο με ιδιαίτερη φόρτιση, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τον Αλέκο Φλαμπουράρη ως «άνθρωπο που με υπομονή, επιμονή σχέδιο, έλυνε προβλήματα, με τα μάτια πάντα καρφωμένα στο καλό των πολλών και των ευάλωτων». Ο Αλέξης Τσίπρας σταχυολόγησε, μάλιστα, μερικές από τις «αποστολές» που «ανέλαβε και έφερε εις πέρας», λέγοντας: «Η πιο δύσκολη αποστολή ήταν αυτή που περιγράφω και στο βιβλίο μου, το war room που έστησε στο μεγάλο σαλόνι του Μαξίμου για την αντιμετώπιση της κρίσης ρευστότητας τις μέρες του δημοψηφίσματος». «Μαζί με εκπροσώπους από όλα τα παραγωγικά υπουργεία συντόνιζε αντίστοιχες ομάδες διαχείρισης κρίσης που είχαν στηθεί σε κάθε υπουργείο, δίνοντας λύσεις σε θέματα που αν έμεναν χωρίς αντιμετώπιση θα προξενούσαν τεράστιους κινδύνους», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Από την αγορά χλωρίου για τις ανάγκες υδροδότησης της ΕΥΔΑΠ, μέχρι την αγορά για τον εφοδιασμό καυσίμων σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις, τις αγορές φαρμάκων και τους ναύλους για την ύδρευση νησιών», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας. «Όλα με έναν μαγικό τρόπο στέφτηκαν με επιτυχία», τόνισε.

Ο ίδιος στάθηκε στην ενεργό εμπλοκή του Αλέκου Φλαμπουράρη για την υπόθεση διάσωσης των 13.000 εργαζομένων από την χρεοκοπία των σουπερμάρκετ «Μαρινόπουλου». «Η πιο γνωστή δύσκολη αποστολή του, είναι ίσως η υπόθεση της χρεοκοπίας του Μαρινόπουλου. Εν μέσω της πιο επώδυνης περιόδου εφαρμογής δύσκολων προαπαιτουμένων, η μεγάλη αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ Μαρινόπουλος οδηγείται σε πτώχευση με χρέη προς προμηθευτές περίπου 650 εκκατομύρια ευρώ. Οι 13.000 εργαζόμενοι κρέμονται από μια κλωστή. Μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις βρίσκει τον τρόπο να απασφαλίσει τη βόμβα και ο Μαρινόπουλος να απορροφηθεί από τον Σκλαβενίτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

«Θα μπορούσα να αναφέρω και πολλές ακόμη δύσκολες αποστολές και φαινομενικά χαμένες μάχες που ανέλαβε ως υπουργός ο Αλέκος. Μας δίδαξε στην πράξη τι σημαίνει να παλεύεις και να νικάς για το δημόσιο συμφέρον. Με βαθιά τεχνοκρατική γνώση, με πολιτική οξυδέρκεια και αδιαπραγμάτευτη ακεραιότητα.», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. «Ο Αλέκος Φλαμπουράρης κατάφερε να μετατρέψει χαμένες μάχες και δυσμενείς συμφωνίες σε έργα με βαθύ κοινωνικό πρόσημο», υπογράμμισε.

Καρφιά Τσίπρα κατά Δούρου και Παππά για τα «κόκκινα δάνεια»

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν άφησε αναπάντητη και την επίθεση της Ρένας Δούρου και του Νίκου Παππά για την υπόθεση των «κόκκινων δανείων» για την πρώτη κατοικία. «Ξεσκαρτάροντας προχθές το αρχείο μου, βρήκα μια δήλωση του Αλέκου για τη πρώτη κατοικία 4 χρόνια πριν, το Νοέμβρη του 22», είπε ο Αλέξης Τσίπρας. «Μιας και ορισμένοι επιχειρούν να παίξουν το παιχνίδι των εντυπώσεων και του συμψηφισμού, και βάζουν στο ίδιο κάδρο τη κυβέρνηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας με αυτήν της κοινωνικής αναλγησίας, θέλω σήμερα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτήν την δημόσια επιστολή», είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας. «Ίσως, αν ήταν μαζί μας ο Αλέκος, να ήταν και το υπόμνημα που θα κατέθετε στην Επιτροπή της Βουλής, αν τον καλούσε, για την αποκατάσταση της αλήθειας», υπογράμμισε.

«Αυτός ήταν ο δικός μας Αλέκος. Αυτός ΕΙΝΑΙ ο δικός μας Αλέκος», είπε εμφατικά ο Αλέξης Τσίπρας ταυτίζοντας με τις λέξεις: «Εντιμότητα, δημόσιο συμφέρον, αλληλεγγύη και προστασία στους αδύναμους». «Και αυτή είναι η ηθική παρακαταθήκη που μας αφήνει. Η ηθική προστιθέμενη αξία που μας κληροδοτεί. Του είμαστε ευγνώμονες», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας για να καταλήξει λέγοντας: «Θα τον θυμόμαστε πάντα. Και θα τον έχουμε πλάι μας στις μάχες που έρχονται για δικαιοσύνη και προκοπή».

Οι παρόντες

Πλήθος φίλων τίμησε τον Αλέκο Φλαμπουράρη ένα χρόνο μετά τον θάνατό του σε ειδική εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Αθηνών. Μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και την σύζυγό του Μπέτυ Μπαζιάνα, το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων ο Γιάννης Μπαλάφας, ο Γιάννης Μαντζουράνης, η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παππάς, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Πάνος Ρήγας, η Θεανώ Φωτίου, ο Νίκος Φίλης, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Πάνος Τριγάζης, ο Γιώργος Βασιλειάδης, ο Χρήστος Σπίρτζης, ο Στέφανος Τζουμάκας, η Μαρία Ρεπούση. Από το ΠΑΣΟΚ παρέστη ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο Δημήτρης Μάντζος, αλλά και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης.

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