Αλέκος Φλαμπουράρης: Το τελευταίο «αντίο» στο ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς – Φάμελλος, Τσίπρας, Χαρίτσης στην πολιτική κηδεία

Enikos Newsroom

πολιτική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ

Στο πάρκο Ελευθερίας, εκεί όπου βρισκόταν το κολαστήριο του ΕΑΤ-ΕΣΑ, δίνεται ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, Αλέκο Φλαμπουράρη.

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Φλαμπουράρης πέθανε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου σε ηλικία 87 ετών.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος αλλά και ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης έδωσαν το παρών, όπως και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που συνεργάστηκαν μαζί του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας, με την Μπέτυ Μπαζιάνα και τα παιδιά τους έφτασαν στην Πλατεία Ελευθερίας και κάθισαν δίπλα από την οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη. Μάλιστα κρατούσαν στα χέρια ένα λευκό τριαντάφυλλο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και ο Τέρενς Κουίκ «πιάστηκαν» από τον φωτογραφικό φακό σε ένα «πηγαδάκι».

 

κηδεία Φλαμπουράρη

 

Επικήδειο στην πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη θα εκφωνήσουν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης.

Δείτε φωτογραφίες:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
14:31 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Όσα ξέχασε να πει ο κ. Παπασταύρου – Αυτά για να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ποιος είναι ο αδαής και συκοφάντης

«Ο κ. Παπασταύρου επέλεξε να επιτεθεί σήμερα στον Σωκράτη Φάμελλο διαστρεβλώνοντας πλήρως χθεσ...
14:18 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Μαρινάκης: Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με καταιγίδες, η Ελλάδα δυναμώνει και μετράει η γνώμη της – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και δημοσκοπήσεις

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντ...
14:06 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Παύλος Μαρινάκης: Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει το αδιανόητο, να κατατάσσεται στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη

«Σήμερα τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, τους άνδρες και τις γυναίκες, τα στελέχη που φρουρού...
13:29 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Καβγάς on air Κωνσταντοπούλου – Ουγγαρέζου: «Λες ψέματα» – «Να μου πείτε τα δικαιώματά μου για να ξέρω τι σας αρέσει να λέω»

Καβγάς  ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου κ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα