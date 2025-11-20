Αλέκος Φλαμπουράρης: Το τελευταίο «αντίο» στο ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς – Φάμελλος, Τσίπρας, Χαρίτσης στην πολιτική κηδεία

Στο πάρκο Ελευθερίας, εκεί όπου βρισκόταν το κολαστήριο του ΕΑΤ-ΕΣΑ, δίνεται ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, Αλέκο Φλαμπουράρη.

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Φλαμπουράρης πέθανε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου σε ηλικία 87 ετών.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος αλλά και ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης έδωσαν το παρών, όπως και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο Αλέξης Τσίπρας, με την Μπέτυ Μπαζιάνα και τα παιδιά τους έφτασαν στην Πλατεία Ελευθερίας και κάθισαν δίπλα από την οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη. Μάλιστα κρατούσαν στα χέρια ένα λευκό τριαντάφυλλο.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και ο Τέρενς Κουίκ «πιάστηκαν» από τον φωτογραφικό φακό σε ένα «πηγαδάκι».

Επικήδειο στην πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη θα εκφωνήσουν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης.

Δείτε φωτογραφίες: