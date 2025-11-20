Ρωσία: Παρέδωσε 1.000 σορούς Ουκρανών στρατιωτών στο Κίεβο

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Παρέδωσε 1.000 σορούς Ουκρανών στρατιωτών στο Κίεβο
Πηγή: Reuters

Η Ρωσία παρέδωσε σήμερα στην Ουκρανία 1.000 σορούς Ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη μάχη, ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία αρμόδια για τους αιχμάλωτους πολέμου.

«Σήμερα έλαβαν χώρα μέτρα επαναπατρισμού. Χίλιες σοροί, που παρουσιάστηκαν από τη ρωσική πλευρά ως Ουκρανοί στρατιώτες, επεστράφησαν στην Ουκρανία», ανέφερε στο Telegram η υπηρεσία.

Ερευνητές και ειδικοί του υπουργείου Εσωτερικών θα ξεκινήσουν «σύντομα» το έργο της ταυτοποίησης των σορών, πρόσθεσε η ίδια πηγή.


Η προηγούμενη επιστροφή σορών, επίσης 1.000, είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.

Συνολικά περισσότερες από 15.000 σοροί έχουν παραδοθεί από τη Ρωσία στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου. Από την πλευρά του στο ίδιο διάστημα το Κίεβο έχει επιστρέψει στη Μόσχα μερικές εκατοντάδες σορούς.

Οι ανταλλαγές σορών νεκρών στρατιωτών και αιχμαλώτων πολέμου αποτελούν το μόνο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, περισσότερα από τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.


Τον Φεβρουάριο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η χώρα του έχει χάσει σχεδόν 46.000 στρατιώτες από το 2022, ένας αριθμό που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι μικρότερος από τον πραγματικό, ενώ «δεκάδες χιλιάδες» άλλοι θεωρούνται αγνοούμενοι ή κρατούνται ως αιχμάλωτοι πολέμου από τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:26 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: Δεν έχει λάβει επισήμως το σχέδιο εκεχειρίας των ΗΠΑ για την Ουκρανία – O Ζελένσκι θα μιλήσει με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Η ΕΕ δεν έχει λάβει επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία και σκοπεύει ν...
14:57 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Γερμανός ΥΠΕΞ: «Μη οριστικό» το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Αρκετά ανησυχητικό» το χαρακτηρίζει ο επιτελάρχης της καγκελαρίας

Ως «μη οριστικό» περιέγραψε το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία...
14:25 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Καναδάς: Αρκούδα επιτέθηκε σε μαθητές και τραυμάτισε 11 άτομα – Συναγερμός για το ανεξέλεγκτο «επιθετικό» ζώο

Έντεκα άτομα, περιλαμβανομένων παιδιών, τραυματίστηκαν χθες, μερικά σοβαρά, μετά την επίθεση α...
14:12 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Συλλήψεις για κύκλωμα πλαστών συνταγών στο Νοσοκομείο Βαλουκλή – Στο στόχαστρο γιατρός της Παιδοψυχιατρικής

Από την Εισαγγελία της περιφέρειας του Μακροχωρίου (Μπακίρκιοϊ) της Κωνσταντινούπολης εκδόθηκε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα