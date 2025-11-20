Κυπριακό: 4 θετικά σημεία από τη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν – Ανοίγει ο δίαυλος συζητήσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ

Φωτογραφίες: Intime, Reuters

Σε κοινή συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, κατά την επιστροφή της στην Κύπρο αρχές Δεκεμβρίου, συμφώνησαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που εκδόθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων εξέφρασαν ετοιμότητα να εργαστούν για μία νέα διευρυμένη συνάντηση υπό τον ΓΓ των ΗΕ.

Εξερχόμενος της οικίας του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, και ερωτηθείς από δημοσιογράφο πώς πήγε η συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου μία ώρα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε «πολύ καλά».

Η συνάντηση, υπό την αιγίδα του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, «έδωσε στους δύο ηγέτες την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους ανταλλαγή απόψεων σε εγκάρδια ατμόσφαιρα», αναφέρει η ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

Ο κ. Έρχιουρμαν και ο κ. Χριστοδουλίδης, αναφέρει, «προσβλέπουν στην επίσκεψη της κ. Ολγκίν και συμφώνησαν να έχουν κοινή συνάντηση μαζί της όταν θα βρίσκεται στο νησί στις αρχές Δεκεμβρίου».

Εξέφρασαν επίσης την ετοιμότητά τους να εργαστούν για την επόμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση, που θα συγκληθεί από τον Γενικό Γραμματέα, προστίθεται.

«Και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να διερευνήσουν άλλες ευκαιρίες για κοινές συναντήσεις», σημειώνεται, ενώ, όπως αναφέρεται, έδωσαν εντολή στους εκπροσώπους τους να πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις ενόψει της επίσκεψης της κ. Ολγκίν και, ειδικότερα, για την επόμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση, που θα συγκληθεί από τον Γενικό Γραμματέα.

Στη συνάντηση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και η κ. Ολγκίν, από τη Λίμα, πρωτεύουσα του Περού, όπου βρίσκεται.

Τέσσερα θετικά σημεία

Για τέσσερα θετικά σημεία, που προέκυψαν από την πρώτη συνάντησή του με τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν, μίλησε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του που πραγματοποιήθηκε στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ, Χασίμ Ντιάν.

Τα τέσσερα θετικά σημεία αφορούν τη συμφωνία για κοινή συνάντησή τους με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, εντός Δεκεμβρίου, την επανέναρξη των συναντήσεων των διαπραγματευτών της ε/κ και τ/κ κοινότητας για προετοιμασία νέας διευρυμένης συνάντησης υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ, τις επικείμενες επισκέψεις της κ. Ολγκίν σε Ελλάδα και Τουρκία και την επίσκεψη στην Κύπρο του απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν, επίσης εντός Δεκεμβρίου.

«Είναι θετικό ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία με στόχο το βασικό ζητούμενο, που είναι η επανέναρξη των συνομιλίων από εκεί που έμειναν στο Κραν-Μοντανά», υπογράμμισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

