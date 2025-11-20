Γάζα: Τουλάχιστον 4 νεκροί από νέα ισραηλινά πλήγματα – Συνεχίζεται η αιματοχυσία παρά την εκεχειρία

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα: Τουλάχιστον 4 νεκροί από νέα ισραηλινά πλήγματα – Συνεχίζεται η αιματοχυσία παρά την εκεχειρία
Φωτογραφία: Reuters

Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα κορίτσι ενός έτους, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Ισραήλ και η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας από χθες, Τετάρτη, αφότου ο στρατός κατήγγειλε πυρά «προς την κατεύθυνση της περιοχής όπου επιχειρούσαν στρατιώτες (του) στη Χαν Γιούνις» στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Οι τοπικές αρχές στη Γάζα, που ελέγχονται από τη Χαμάς, έκαναν λόγο για 27 νεκρούς σε ισραηλινά πλήγματα χθες.

Η Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών που τελεί υπό την ηγεσία της Χαμάς, δήλωσε ότι παρέλαβε «τρεις μάρτυρες και 15 τραυματίες» ύστερα από ισραηλινό βομβαρδισμό σε κατοικία στην περιοχή Μπάνι Σουχαΐλα, ανατολικά της Χαν Γιούνις γύρω στις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε πλήγμα με στόχο την «εξάρθρωση τρομοκρατικών υποδομών».


Το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις επιβεβαίωσε τον απολογισμό της Πολιτικής Προστασίας, διευκρινίζοντας ότι οι νεκροί είναι μέλη της ίδιας οικογένειας και ότι σε αυτούς περιλαμβάνεται ένα κορίτσι ενός έτους.

Ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε στα ανατολικά της Χαν Γιούνις σε πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης βοήθειας του υπουργείου Υγείας της Γάζας και το νοσοκομείο Νάσερ.


Σύμφωνα με πηγή στο υπουργείο Εσωτερικών στη Γάζα, που τελεί υπό την ηγεσία της Χαμάς, τα αεροπορικά πλήγματα σταμάτησαν στις 05:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), αλλά συνεχίστηκαν τα πυρά ισραηλινών δυνάμεων πυροβολικού στην περιοχή της Χαν Γιούνις.

Η χθεσινή ημέρα ήταν μια από τις πλέον πολυαίμακτες στη Γάζα μετά τις 10 Οκτωβρίου και την εφαρμογή της εκεχειρίας, για την οποία πίεσαν οι ΗΠΑ, ύστερα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:26 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: Δεν έχει λάβει επισήμως το σχέδιο εκεχειρίας των ΗΠΑ για την Ουκρανία – O Ζελένσκι θα μιλήσει με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Η ΕΕ δεν έχει λάβει επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία και σκοπεύει ν...
14:57 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Γερμανός ΥΠΕΞ: «Μη οριστικό» το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Αρκετά ανησυχητικό» το χαρακτηρίζει ο επιτελάρχης της καγκελαρίας

Ως «μη οριστικό» περιέγραψε το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία...
14:25 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Καναδάς: Αρκούδα επιτέθηκε σε μαθητές και τραυμάτισε 11 άτομα – Συναγερμός για το ανεξέλεγκτο «επιθετικό» ζώο

Έντεκα άτομα, περιλαμβανομένων παιδιών, τραυματίστηκαν χθες, μερικά σοβαρά, μετά την επίθεση α...
14:12 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Συλλήψεις για κύκλωμα πλαστών συνταγών στο Νοσοκομείο Βαλουκλή – Στο στόχαστρο γιατρός της Παιδοψυχιατρικής

Από την Εισαγγελία της περιφέρειας του Μακροχωρίου (Μπακίρκιοϊ) της Κωνσταντινούπολης εκδόθηκε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα