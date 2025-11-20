Ουκρανία: 22 αγνοούμενοι και 26 νεκροί στην Τερνοπίλ έπειτα από ρωσική επίθεση – Στο Κίεβο ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι αγνοείται η τύχη 22 ανθρώπων στο σημείο της χθεσινής ρωσικής επίθεσης στην πόλη Τερνοπίλ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Έως τώρα, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 26 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ, προσθέτοντας ότι συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

All night long, our rescuers worked in Ternopil, and search-and-rescue operations are still ongoing. 22 people are still missing – the effort to find them continues. More than 230 first responders from nine regions of Ukraine have been deployed. In some areas, work can only be… pic.twitter.com/3wrrdwIiNd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2025

Πίεση στον Ζελένσκι

Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές της να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, να προωθεί ένα αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα που η Ουκρανία δυσκολεύεται να αποδεχθεί, ενώ ανώτατοι Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, για μια σπάνια διπλωματική αποστολή.

Ωστόσο, μια ουσιαστική διέξοδος από το τέλμα φαίνεται απίθανο.

Ένας άνθρωπος γνώστης των προσπαθειών του Γουίτκοφ δήλωσε ότι η τελευταία πρόταση της κυβέρνησης περιλαμβάνει παραχωρήσεις που ο Ζελένσκι θα δυσκολευτεί να εγκρίνει, όπως σημαντική απώλεια εδαφών και αυστηρούς περιορισμούς στο ουκρανικό στρατό.

Αυτό θα σήμαινε «πλήρη παράδοση της Ουκρανίας, και ο Ζελένσκι δεν είναι διατεθειμένος να συμφωνήσει σε αυτό», ανέφερε μια πηγή της Washington Post. Δεν είναι σαφές αν το σχέδιο περιλάμβανε άλλα στοιχεία που έχουν ήδη απορριφθεί από την Ουκρανία.

Παράλληλα, η εικόνα του Ζελένσκι έχει πληγεί από ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορά αρκετούς στενούς συνεργάτες του, ενώ ο ρυθμός των ρωσικών επιθέσεων αφήνει στον Ουκρανό Πρόεδρο περιορισμένες επιλογές, καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ασκούν πίεση για την αποδοχή μιας συμφωνίας.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε δημόσια την προσπάθεια αυτή, γράφοντας στα social media ότι «το τέλος ενός πολύπλοκου και θανατηφόρου πολέμου όπως αυτός στην Ουκρανία απαιτεί εκτεταμένη ανταλλαγή σοβαρών και ρεαλιστικών ιδεών» και ότι η επίτευξη «μιας διαρκούς ειρήνης θα απαιτήσει από τα δύο μέρη να συμφωνήσουν σε δύσκολες αλλά αναγκαίες παραχωρήσεις».

Αποστολή διερεύνησης στο Κίεβο

Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, επικεφαλής της αποστολής και υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου που επισκέπτεται για πρώτη φορά την εμπόλεμη χώρα μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, έφτασε στο Κίεβο την Τετάρτη, ακολουθώντας μια μυστική συνάντηση στο Μαϊάμι το περασμένο Σαββατοκύριακο μεταξύ του Γουίτκοφ και ανώτερων συμβούλων του Ζελένσκι.

Δεν είναι σαφές πώς ή εάν το ταξίδι του Ντρίσκολ συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις του Γουίτκοφ.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι ο υπουργός Στρατού, ο οποίος ταξιδεύει με δύο κορυφαίους Αμερικανούς στρατηγούς, θα μεταφέρει τα ευρήματά του στον Λευκό Οίκο. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος άμυνας χαρακτήρισε την αποστολή «αποστολή διερεύνησης» και σημείωσε ότι ο Ντρίσκολ θα εξετάσει «προσπάθειες για την λήξη του πολέμου», χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιοι αξιωματούχοι της ουκρανικής κυβέρνησης θα συναντηθούν ή το περιεχόμενο των συζητήσεων.

Αποχώρηση Κέλογκ

Η Ουκρανία πρόκειται σύντομα να χάσει έναν σημαντικό σύμμαχο στην Ουάσινγκτον, καθώς ο στρατηγός εν αποστρατεία Κιθ Κέλογκ, ειδικός απεσταλμένος για Ουκρανία και Ρωσία, αναμένεται να αποχωρήσει από τη διοίκηση Τραμπ.

Σύμφωνα με πηγές, ο Κέλογκ αισθάνεται αποκομμένος από τη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Η αποχώρησή του θα αποτελεί πλήγμα για την Ουκρανία, καθώς υπήρξε ένας από τους πιο αποτελεσματικούς υποστηρικτές της εντός της κυβέρνησης Τραμπ.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Washington Post