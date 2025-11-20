ΕΕ: Χωρίς τη στήριξη του Κιέβου και της Ευρώπης δεν θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία – Οι υποδομές μας κινδυνεύουν από τις ρωσικές επιθέσεις

Η κορυφαία διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να περιλαμβάνει άμεσα το Κίεβο και την Ευρώπη, έπειτα από μια σειρά αμερικανο-ρωσικών προτάσεων που εξέπληξαν τη Δύση.

«Αυτό που εμείς, ως Ευρωπαίοι, πάντα υποστηρίζαμε είναι μια μακροχρόνια και δίκαιη ειρήνη και χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια για να την πετύχουμε», δήλωσε η Κάλας στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

«Για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, πρέπει να συμμετέχουν Ουκρανοί και Ευρωπαίοι. Αυτό είναι πολύ σαφές».

Η πρόταση των ΗΠΑ, που βασίζεται στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, περιλαμβάνει απαιτήσεις για παραχώρηση εδαφών στο Ντονμπάς και περιορισμό του μεγέθους του ουκρανικού στρατού.

Ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, συναντήθηκε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Ουίτκοφ, στο Μαϊάμι και ενημερώθηκε για το νέο σχέδιο, το οποίο φαίνεται να ωφελεί τη Ρωσία.

Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Βαν Βελ, συμφώνησε με την Κάλλας και σημείωσε ότι η χώρα του δεν ερωτήθηκε για το σχέδιο.

«Εξαρτάται από την Ουκρανία», είπε στους δημοσιογράφους. «Είναι θέμα ουκρανικού εδάφους. Είναι θέμα ουκρανικής κυριαρχίας. Χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας, δεν θα λάβετε την υποστήριξη των Ευρωπαίων».

Οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες του Τραμπ να βρει διέξοδο για την επίτευξη της ειρήνης απέτυχαν, καθώς ο Ρώσος ηγέτης Βλαντίμιρ Πούτιν αρνήθηκε να συμβιβαστεί από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του.

«Οι υποδομές μας χρειάζονται προστασία»

Χθες, η Κάλας προειδοποίησε για «πρωτοφανές ρίσκο» στις μεταφορικές υποδομές της Ευρώπης λόγω ρωσικών επιθέσεων, αναφερόμενη στην πρόσφατη δολιοφθορά σιδηροδρομικής γραμμής στην Πολωνία, για την οποία η Βαρσοβία κατηγορεί συνδεόμενους με τη Μόσχα Ουκρανούς δράστες.

Δύο τμήματα της γραμμής Βαρσοβία–Λούμπλιν, στρατηγικής σημασίας για τη σύνδεση της πρωτεύουσας με τις ανατολικές περιοχές της χώρας, έγιναν στόχος από μυστικές επιχειρήσεις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

«Ρωσικές επιθέσεις έχουν γίνει ολοένα και πιο τολμηρές. Οι κρίσιμες υποδομές μας χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Η Κάλλας τόνισε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις αναδεικνύουν «πρωτοφανές ρίσκο για τις ευρωπαϊκές μεταφορές».

Οι επιθέσεις δεν περιορίζονται μόνο στη στεριά. Στη Βαλτική Θάλασσα, μια από τις πιο πολυσύχναστες ναυτικές οδούς, κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές, όπως αγωγοί φυσικού αερίου, έχουν υποστεί ζημιές σε περιστατικά που μερικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποδίδουν στη Ρωσία.

Στρατιωτική Σένγκεν

Η Κάλας κάλεσε επίσης τις κυβερνήσεις της ΕΕ να ενισχύσουν την στρατιωτική κινητικότητα εντός της ηπείρου, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι δρόμοι, οι γέφυρες και οι σιδηροδρομικές γραμμές μπορούν να μεταφέρουν βαρέος τύπου εξοπλισμό και να επιτρέπουν την ταχεία μετακίνηση δυνάμεων σε κρίσιμες στιγμές.

«Η γρήγορη μετακίνηση των στρατιωτικών δυνάμεων της Ευρώπης είναι απαραίτητη για την ευρωπαϊκή άμυνα», είπε, προσθέτοντας: «Όσο πιο γρήγορα μπορούμε να μετακινήσουμε δυνάμεις, τόσο ισχυρότερη είναι η αποτροπή και η άμυνα».

Την ίδια μέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο σύστημα «Στρατιωτικής Σένγκεν», βάσει του οποίου τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα έχουν τρεις ημέρες σε καιρό ειρήνης και έξι ώρες σε έκτακτες ανάγκες για να επιτρέπουν τη μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού άλλων ευρωπαϊκών χωρών στα σύνορά τους.

«Δεν μπορείτε να υπερασπιστείτε μια ήπειρο αν δεν μπορείτε να κινηθείτε σε αυτήν», δήλωσε ο επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Το σχέδιο αποτελεί την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της Επιτροπής για την ουσιαστική ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ πριν από το τέλος της δεκαετίας, καθώς ορισμένες δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Με πληροφορίες από: Bloomberg, TVP World