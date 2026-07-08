Ευθύμης Ζησάκης για το «Σόι Σου»: «Ίσως αυτή να είναι τελικά η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της σειράς…»

Το «Σόι Σου» είναι αναμφίβολα μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές, στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Ο Ευθύμης Ζησάκης, ο οποίος είναι ένα σημαντικό κομμάτι του σίριαλ, την Τετάρτη 8 Ιουλίου προχώρησε σε μία βαθιά συναισθηματική ανάρτηση στο Instagram, για το τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Ο γνωστός ηθοποιός, στη δημοσίευσή του ανέβασε μία φωτογραφία του, στην οποία τον βλέπουμε μαζί με άλλους πρωταγωνιστές της σειράς.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε το όμορφο στιγμιότυπο, ο Ευθύμης Ζησάκης έχει γράψει: «Πριν από δώδεκα χρόνια, το καλοκαίρι του 2014, συναντήθηκε για πρώτη φορά αυτή η παρέα. Από τότε, μεγαλώσαμε. Δημιουργήσαμε οικογένειες, κάναμε παιδιά. Άλλαξαν πολλά στη ζωή του καθενός μας. Κι όμως, είμαστε ακόμη εδώ. Μαζί.

Κάποτε, ένας μικρός θαυμαστής της σειράς με σταμάτησε στον δρόμο και μου είπε: “Είστε η δεύτερη οικογένειά μου. Σας βλέπω κάθε μέρα και σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό”.

Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα πως, τελικά, υπάρχει και αυτή η τηλεόραση. Η τηλεόραση που δεν μπαίνει απλώς σε ένα σπίτι για να κατευθύνει, αλλά για να κρατήσει συντροφιά. Να προσφέρει ζεστασιά. Να γίνει μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων και, χωρίς καν να το καταλάβει, ένα μικρό κομμάτι της οικογένειάς τους.

Ίσως αυτή να είναι τελικά η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της σειράς. Ότι ξεπέρασε τις οθόνες. Ότι οι ιστορίες, οι χαρακτήρες και οι στιγμές μας έγιναν μέρος της καθημερινότητας τόσων ανθρώπων. Και κάπως έτσι, αυτή η παρέα δεν έμεινε ποτέ μόνο η δική μας παρέα. Μεγάλωσε. Έγινε οικογένεια.

Δώδεκα χρόνια μετά, το συναίσθημα παραμένει το ίδιο. Η ευγνωμοσύνη, όμως, είναι μεγαλύτερη. Για όλους εσάς που αγαπήσατε αυτήν την παρέα, μας βάλατε στα σπίτια σας και μας κάνατε κομμάτι της ζωής σας, ένα μεγάλο και αληθινό ευχαριστώ. Γιατί τελικά, “Το Σόι σου” δεν είναι μόνο μια τηλεοπτική σειρά. Είναι οικογένεια. Άρης».