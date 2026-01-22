Κατερίνα Καινούργιου: Το δώρο που της έκανε ο Ευθύμης Ζησάκης με την σύζυγό του και την συγκίνησε

Το 2026 θα ξεκινήσει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή, καθώς το ζευγάρι σε λίγους μήνες θα κρατήσει στην αγκαλιά του την κόρη του. Η παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου υποδέχτηκε τον Ευθύμη Ζησάκη στην εκπομπή της, με τον ηθοποιό να της κάνει ένα δώρο που την συγκίνησε.

Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης και η σύζυγός του, Χρύσα Παπαλελούδη, οι οποίοι έγιναν γονείς για πρώτη φορά τον περασμένο Απρίλιο, έκαναν δώρο στην Κατερίνα Καινούργιου μία εικόνα με την Παναγία Εγκυμονούσα, η οποία θεωρείται προστάτιδα των γυναικών που βρίσκονται σε ενδιαφέρουσα, καθώς και των ζευγαριών που δεν έχουν αποκτήσει παιδί.

«Θα ήθελα πρώτα να σου πω συγχαρητήρια για την εγκυμοσύνη, να μην αγχώνεσαι, θα πάνε όλα υπέροχα. Και να σου δώσω ένα δώρο από το σπίτι, από την Χρύσα που γνωρίζεστε, από την γυναίκα μου. Είναι η Παναγία η Εγκυμονούσα, να σε προστατεύει και θα πάνε όλα καλά, να μην αγχώνεσαι καθόλου», ανέφερε αρχικά ο Ευθύμης Ζησάκης.

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Καινούργιου είπε ότι: «Ευθύμη μου με συγκινείς πάρα πολύ, και εσύ και η Χρύσα. Η Χρύσα, φίλη πολύ με την κολλητή μου την Αλεξάνδρα, που “χάσαμε” πρόσφατα, οπότε έτσι μας συνδέει αυτό. Τι ωραία εικόνα, την συγκεκριμένη την είχε δίπλα της και όσο η γυναίκα σου ήταν έγκυος. Δεν ξέρεις πόσο με συγκίνησες, το εκτιμώ πάρα πολύ».

«Την είχε δίπλα της σε όλη την εγκυμοσύνη και είναι πολύ σημαντικό για εμάς», πρόσθεσε ο ηθοποιός.