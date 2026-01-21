Κατερίνα Καινούργιου: Επέστρεψε στην εκπομπή – «Είχα μια σημαντική εξέταση, όλα πήγαν καλά»

Σύνοψη από το

  • Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» μετά την απουσία της χθες 20 Ιανουαρίου.
  • Η παρουσιάστρια απουσίαζε λόγω μιας «σημαντικής εξέτασης» που έπρεπε να κάνει, καθώς μπαίνει αισίως στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της.
  • Η Καινούργιου ανακοίνωσε στην έναρξη της εκπομπής της ότι «όλα πήγαν καλά» με την εξέταση και πως δεν είχε υψηλό ζάχαρο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Επέστρεψε στην εκπομπή της, η Κατερίνα Καινούργιου.

«Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Είμαι καλά δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για χθες, ευχαριστώ και τους συναδέλφους μου, ήσασταν εξαιρετικοί. Να σας πω ξέρετε τι έγινε; Είχα μια σημαντική εξέταση, ξέρουν οι περισσότερες εγκυούλες, κρατάει πολλές ώρες, οπότε πρέπει να είσαι στο νοσοκομείο, δεν βολεύουν οι ώρες, οπότε ήμουν όλη μέρα εκεί, αλλά δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά και ίσως κάποιοι περίμεναν ότι θα έχω και πολύ υψηλό ζάχαρο. Δεν είχα! Καλημέρα!» ανέφερε η παρουσιάστρια στην έναρξη της εκπομπής.

Η Κατερίνα Καινούργιου έλειπε χθες 20 Ιανουαρίου για πρώτη φορά από την Super Κατερίνα, καθώς μιας και μπαίνει αισίως στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, υπάρχουν κάποιες απαραίτητες εξετάσεις που πρέπει να κάνει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα – Οδηγίες προστασίας από το ΕΚΠΑ

Health-IQ: Ενιαίο δίκτυο γνώσης για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε και πώς θα καταβληθούν – Τι απαντά η εκπρόσωπος Τύπου του e- ΕΦΚΑ για το χρονοδιάγραμμα πληρωμ...

ΑΠΔ: Aλλάζει η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:40 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Τάκης Βαμβακίδης: «Με έσωσε η Παναγία της Σουμελά» – Η συγκινητική εξομολόγηση μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας

Ο Τάκης Βαμβακίδης, σε μία εξομολόγηση καρδιάς στην Espresso, μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια ...
11:05 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Πασχάλης Τερζής: Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

Ο Πασχάλης Τερζής εισήχθη σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» με αναπνευστικά προβλήμ...
10:42 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Η σχέση μου με τη ζυγαριά είναι αηδιαστική» – Τι είπε για τη σχέση της με τον Νίκο Συρίγο

Για τη σχέση της με τον Νίκο Συρίγο, την επαγγελματική πορεία της και τις αλλαγές που έχει κάν...
09:33 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Παίρνω εγώ την ευθύνη για τον χωρισμό» – Τι είπε για το παιδί που δεν ήρθε

Για τον χωρισμό του με τη Σοφία Μαριόλα μίλησε μεταξύ άλλων ο Στράτος Τζώρτζογλου σε συνέντευξ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι