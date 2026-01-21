Κατερίνα Καινούργιου: Επέστρεψε στην εκπομπή – «Είχα μια σημαντική εξέταση, όλα πήγαν καλά»

Επέστρεψε στην εκπομπή της, η Κατερίνα Καινούργιου.

«Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Είμαι καλά δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για χθες, ευχαριστώ και τους συναδέλφους μου, ήσασταν εξαιρετικοί. Να σας πω ξέρετε τι έγινε; Είχα μια σημαντική εξέταση, ξέρουν οι περισσότερες εγκυούλες, κρατάει πολλές ώρες, οπότε πρέπει να είσαι στο νοσοκομείο, δεν βολεύουν οι ώρες, οπότε ήμουν όλη μέρα εκεί, αλλά δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά και ίσως κάποιοι περίμεναν ότι θα έχω και πολύ υψηλό ζάχαρο. Δεν είχα! Καλημέρα!» ανέφερε η παρουσιάστρια στην έναρξη της εκπομπής.

Η Κατερίνα Καινούργιου έλειπε χθες 20 Ιανουαρίου για πρώτη φορά από την Super Κατερίνα, καθώς μιας και μπαίνει αισίως στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, υπάρχουν κάποιες απαραίτητες εξετάσεις που πρέπει να κάνει.