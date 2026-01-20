Κατερίνα Καινούργιου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο – «Είμαι στα καλύτερα χέρια»

  • Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στο νοσοκομείο, καθώς υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη ιατρική εξέταση στο μαιευτήριο.
  • Αυτός είναι ο λόγος της απουσίας της από την εκπομπή «Super Κατερίνα», με την παρουσιάστρια να διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της.
  • Μοιράστηκε φωτογραφία από το νοσοκομείο και καθησύχασε τους πάντες μέσω Instagram Stories, δηλώνοντας πως «Όλα είναι καλά, είμαι στα καλύτερα χέρια».
Κατερίνα Καινούργιου
Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια είχε μια προγραμματισμένη ιατρική εξέταση στο μαιευτήριο και αυτός είναι ο λόγος που απουσιάζει σήμερα από την «Super Κατερίνα».

Λίγο πριν τις 13:00, η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, όπου ποζάρουν χαμογελαστοί οι γιατροί της.

«Μια προγραμματισμένη εξέταση με κράτησε μακριά σας. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Όλα είναι καλά, είμαι στα καλύτερα χέρια» γράφει η Κατερίνα Καινούργιου στα Instagram Stories της.

