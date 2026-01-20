Κατερίνα Καινούργιου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο – «Είμαι στα καλύτερα χέρια»

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια είχε μια προγραμματισμένη ιατρική εξέταση στο μαιευτήριο και αυτός είναι ο λόγος που απουσιάζει σήμερα από την «Super Κατερίνα».

Λίγο πριν τις 13:00, η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, όπου ποζάρουν χαμογελαστοί οι γιατροί της.

«Μια προγραμματισμένη εξέταση με κράτησε μακριά σας. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Όλα είναι καλά, είμαι στα καλύτερα χέρια» γράφει η Κατερίνα Καινούργιου στα Instagram Stories της.