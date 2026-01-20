Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Βουβός πόνος στην κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη που δολοφονήθηκε

Σύνοψη από το

  • Σε βαρύ κλίμα κηδεύεται αυτήν την ώρα στο Λιθοβούνι Αγρινίου ο Κώστας Αλεξανδρής, ο 50χρονος πρόεδρος του χωριού που δολοφονήθηκε.
  • Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας δολοφονήθηκε από έναν άνθρωπο, ο οποίος στο παρελθόν, θεωρούνταν αδελφικός του φίλος.
  • Τραγική φιγούρα ο 13χρονος γιος του, ο οποίος βιώνει την αδόκητη απώλεια του πατέρα του με βίαιο τρόπο, με τον πόνο να είναι αβάσταχτος και για τη μητέρα του θύματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Βουβός πόνος στην κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη που δολοφονήθηκε

Σε βαρύ κλίμα κηδεύεται αυτήν την ώρα στο Λιθοβούνι Αγρινίου ο Κώστας Αλεξανδρής, ο 50χρονος πρόεδρος του χωριού που δολοφονήθηκε από έναν άνθρωπο, ο οποίος στο παρελθόν, θεωρούνταν αδελφικός του φίλος.

Με τον πόνο βουβό και τα αναπάντητα ερωτήματα να αιωρούνται συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τρίτης (20/01) στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο Λιθοβούνι, για να αποχαιρετήσουν τον πατέρα ενός παιδιού και πρόεδρο της τοπικής κοινότητας.

Τραγική φιγούρα ο 13χρονος γιος του ο οποίος στην ευαίσθητη αυτή ηλικία βιώνει την αδόκητη απώλεια του πατέρα του, με τον πλέον βίαιο τρόπο. Στο πλευρό του η μητέρα του, αλλά και ο θείος του, ενώ αβάσταχτος είναι ο πόνος για τη μητέρα του θύματος.

Στεφάνια απέστειλαν ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου και το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Τι να φάτε το μεσημέρι για να κερδίσετε χρόνια ζωής, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ανησυχητική αύξηση γαστρεντερικών καρκίνων σε νεαρές ηλικίες

Επιχειρήσεις: Έρχονται τρία «νέα» προγράμματα για την ενίσχυση τους-Πότε θα κάνουν πρεμιέρα και ποιες αφορά

ΑΔΜΗΕ: Αρχίζει ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:55 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Βόλος: Διασωληνωμένη 65χρονη από γρίπη – Πέθανε υπερήλικας, νοσηλεύονται 4 παιδιά

Σε έξαρση η γρίπη και στον Βόλο, όπου ένας 92χρονος πέθανε προχθές, ενώ μία 65χρονη νοσηλεύετα...
13:40 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ρόδος: Στο νοσοκομείο 18χρονος που έπεσε θύμα άγριας ομαδικής επίθεσης μέσα σε σπίτι – Τον χτυπούσαν με ρόπαλα και λοστούς

Θύμα άγριας επίθεσης από ομάδα ατόμων έπεσε ένας 18χρονος μέσα σε σπίτι, στη Ρόδο, με αποτέλεσ...
13:30 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Φωκίδα: Συνελήφθη ανήλικος για εμπρησμούς, φθορές και κλοπές σε σχολεία – Χειροπέδες και στους γονείς του

Χειροπέδες σε έναν ανήλικο, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμούς, φθορές αλλά και κλοπές σε σχ...
13:20 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Μενίδι: Βίντεο από τη δράση του 37χρονου με το ποδήλατο που συνελήφθη για εμπρησμό

Στη σύλληψη ενός 37χρονου για την μεγάλη φωτιά, που κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο πλαστικ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι