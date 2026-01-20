Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Βουβός πόνος στην κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη που δολοφονήθηκε

Σε βαρύ κλίμα κηδεύεται αυτήν την ώρα στο Λιθοβούνι Αγρινίου ο Κώστας Αλεξανδρής, ο 50χρονος πρόεδρος του χωριού που δολοφονήθηκε από έναν άνθρωπο, ο οποίος στο παρελθόν, θεωρούνταν αδελφικός του φίλος.

Με τον πόνο βουβό και τα αναπάντητα ερωτήματα να αιωρούνται συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τρίτης (20/01) στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο Λιθοβούνι, για να αποχαιρετήσουν τον πατέρα ενός παιδιού και πρόεδρο της τοπικής κοινότητας.

Τραγική φιγούρα ο 13χρονος γιος του ο οποίος στην ευαίσθητη αυτή ηλικία βιώνει την αδόκητη απώλεια του πατέρα του, με τον πλέον βίαιο τρόπο. Στο πλευρό του η μητέρα του, αλλά και ο θείος του, ενώ αβάσταχτος είναι ο πόνος για τη μητέρα του θύματος.

Στεφάνια απέστειλαν ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου και το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.