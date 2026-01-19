Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Αύριο η κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη – Στην Πάτρα ο γιος του

  • Η τελευταία πράξη του δράματος στην Αιτωλοακαρνανία θα παιχτεί αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με την κηδεία του Κώστα Αλεξανδρή, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας το πρωί του περασμένου Σαββάτου.
  • Ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος οδηγήθηκε χθες στα δικαστήρια Μεσολογγίου, με τον εισαγγελέα να ασκεί σε βάρος του διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη (21/01).
  • Οι αρχές εκτιμούν ότι το κίνητρο της δολοφονίας είναι η ερωτική αντιζηλία, καθώς δράστης και θύμα είχαν συνεχείς καβγάδες τα τελευταία δύο χρόνια. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, επειδή υπάρχει ανησυχία μήπως υπάρξουν πράξεις αντεκδίκησης.
Η τελευταία πράξη του δράματος στην Αιτωλοακαρνανία θα παιχτεί αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με την κηδεία του Κώστα Αλεξανδρή, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα πουν αύριο το τελευταίο «αντίο» στον 50χρονο κοινοτάρχη Λιθοβουνίου, που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 44χρονου, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε το έγκλημα.

Η κηδεία του Κώστα Αλεξανδρή, που άφησε πίσω του ένα παιδί, θα τελεστεί στις 12.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, ο γιος του θύματος φιλοξενείται σε περιοχή της Πάτρας.

Ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος οδηγήθηκε χθες στα δικαστήρια Μεσολογγίου, με τον εισαγγελέα να ασκεί σε βάρος του διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράβαση του νόμου περί όπλων, οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη (21/01), ενώ σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, ο 44χρονος είναι συγκλονισμένος και δηλώνει μετανιωμένος.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το κίνητρο της δολοφονίας είναι η ερωτική αντιζηλία, καθώς δράστης και θύμα είχαν συνεχείς καβγάδες τα τελευταία δύο χρόνια. «Αν δεν τον σκότωνα εγώ θα με σκότωνε αυτός» φέρεται να είπε ο δράστης στις αστυνομικές αρχές.

Οι κάτοικοι στα χωριά Λιθοβούνι και Μεσάριστα είναι συγκλονισμένοι, καθώς οι δύο άνδρες γνωρίζονταν από παιδιά και ήταν φίλοι από την εφηβεία. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, επειδή υπάρχει ανησυχία μήπως υπάρξουν πράξεις αντεκδίκησης.

 

