Δολοφονία κοινοτάρχη στην Αιτωλοακαρνανία: «Θα με σκότωνε, πάγωσε το αίμα μου» – Τι είπε ο δράστης στον αδελφό του μετά το έγκλημα

Την Τετάρτη αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του κοινοτάρχη, στην Αιτωλοακαρνανία, μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Ο δράστης αντιμετωπίζει διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ τώρα δηλώνει μετανιωμένος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Ο αδελφός του 44χρονου μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» για τους συνεχείς καβγάδες που είχαν δράστης και θύμα. Αποκάλυψε μάλιστα ότι ο αδελφός του τον πήρε τηλέφωνο αμέσως μετά το έγκλημα.

«Χάλια είμαστε, είμαστε χάλια. Ήξερα, είχανε κάτι προβλήματα, ήξερα. Αλλά τον απειλούσε το παιδί συνέχεια και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και του γύρισε το όπλο χθες και αν δεν γινόταν αυτό θα γινόταν το αντίθετο. Τον είδα τώρα πριν λίγο. Είναι σε μία κατάσταση άθλια ψυχολογική. Άθλια, δεν ήθελα να τον ξαναδώ έτσι. Είμαι πολύ χάλια» ανέφερε αρχικά ο αδελφός.

Εξηγεί ότι μετά το φονικό μίλησε στο τηλέφωνο με τον αδελφό του. «Με πήρε τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή εμένα. Με πήρε. Ήξερα εγώ ότι τον απειλεί, μου τα ‘λεγε συνέχεια ο αδερφός μου, είμαστε αγαπημένοι. Πήγαινε στο σπίτι κάθε βράδυ. Κινδύνευε η ζωή του, θα τον σκότωνε αλλιώς. Του ‘βγαλε το όπλο να τον πυροβολήσει. Όποιος πρόλαβε τώρα. Πρόλαβε το ‘κανε αλλιώς θα το ‘κανε ο άλλος. Μου είπε: “Θα με σκότωνε! Τι να ‘κανα; Εσύ τι θα ‘κανες; Πάγωσε το αίμα μου” λέει», υποστήριξε ο αδελφός του δράστη.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο 44χρονος δεχόταν απειλές από τον κοινοτάρχη. «Τον κυνηγούσε συχνά, όπου τον έβρισκε. Ο αδελφός μου είχε ένα χρόνο να κατέβει στο καφενείο, φοβότανε. Τον είχε φοβίσει, τον κυνηγούσε. Όπου πήγαινε μπροστά του με ένα όπλο! Τον απειλούσε συνέχεια».