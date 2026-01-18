Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Σπάνια φωτογραφία από πλατεία που σίγουρα έχεις περπατήσει – Αναγνωρίζεις ποια είναι;

Σύνοψη από το

  • Ένα σπάνιο κουίζ για την παλιά Αθήνα προκαλεί τους αναγνώστες να αναγνωρίσουν μια γνωστή πλατεία από φωτογραφία του 1906, τονίζοντας πόσο έχει αλλάξει η πρωτεύουσα μέσα στις δεκαετίες.
  • Αν κοιτάξεις προσεκτικά τις λεπτομέρειες θα αρχίσεις να βρίσκεις τα “κλειδιά” της ταυτότητάς της. Είναι μια πρόκληση όχι μόνο για τη μνήμη, αλλά και για τη φαντασία, αφού μας καλεί να δούμε την Αθήνα κάτω από τα στρώματα των δεκαετιών που πέρασαν.
  • Η απάντηση αποκαλύπτει την πλατεία, όπως απαθανατίστηκε από τον γνωστό φωτογράφο Oscar Halldin, με την εικόνα να αναδεικνύει τις δραματικές αλλαγές στο αστικό τοπίο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

timeout

παλιά Αθήνα ομόνοια

Πιστεύεις ότι γνωρίζεις καλά την Αθήνα; Μην είσαι τόσο σίγουρος πως ξέρεις τα πάντα για την πρωτεύουσα. Με το πέρασμα των δεκαετιών η Αθήνα έχει γίνει αγνώριστη. Ακόμα κι αν μένεις χρόνια στην πόλη ή αν θεωρείσαι βέρος Αθηναίος μπορεί να είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να αναγνωρίσεις ορισμένες περιοχές όταν βλέπεις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν από 50 ή και περισσότερα χρόνια.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε το σημείο; Εκεί βρίσκεται σήμερα μία από τις πιο διάσημες πλατείες 

Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω στην οποία φαίνεται μία από τις πιο γνωστές πλατείες της Αθήνας. Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι των Αθηνών ίσως δυσκολευτούν να καταλάβουν αμέσως για ποια πλατεία πρόκειται καθώς ο χρόνος έχει μεταβάλει εντελώς το αστικό τοπίο της πρωτεύουσας. Αξίζει όμως να προσπαθήσεις.

Αν κοιτάξεις προσεκτικά τις λεπτομέρειες θα αρχίσεις να βρίσκεις τα “κλειδιά” της ταυτότητάς της. Είναι μια πρόκληση όχι μόνο για τη μνήμη, αλλά και για τη φαντασία, αφού μας καλεί να δούμε την Αθήνα κάτω από τα στρώματα των δεκαετιών που πέρασαν.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Σπάνια φωτογραφία από πλατεία που σίγουρα έχεις περπατήσει – Αναγνωρίζεις ποια είναι;

  • Ομόνοια
  • Σύνταγμα
  • Κλαυθμώνος
  • Κολωνακίου

Η απάντηση στο κουίζ

Στην φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1906 από τον φωτογράφο Oscar Halldin βλέπετε την πλατεία Ομονοίας. Δημοσιεύτηκε τη σελίδα Facebook “Liza’s Photographic Archive of Greece – Φωτογραφικά άλμπουμ της Ελλάδας”.

Το 1832, η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος ανέθεσε στους αρχιτέκτονες Έντουαρτ Σάουμπερτ και Σταμάτη Κλεάνθη την χωροταξία της νέας πόλης των Αθηνών. Το 1833, τα πρώτα σχέδια προέβλεπαν την ανέγερση του βασιλικού παλατιού, καθώς και υπουργικών κτιρίων, στη θέση της σημερινής πλατείας, ωστόσο το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν είχε θετική κατάληξη. Το 1834, ο Λέο φον Κλέντσε, επαναχρησιμοποιώντας τα σχέδια των Σάουμπερτ και Κλεάνθη, εξέτασε το ενδεχόμενο ανέγερσης του Καθεδρικού Ναού των Αθηνών στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Από την πλευρά του, ο Γερμανός αρχιτέκτονας Λούντβιχ Λάνγκε αντιπρότεινε σχέδια του ιδίου για την ανέγερση επιβλητικής εκκλησίας αφιερωμένης στον Σωτήρα, ωστόσο, το υπέρογκο ποσό που απαιτείτο για την υλοποίηση του συγκεκριμένου εγχειρήματος, τελικώς, οδήγησε στην κατάρρευση των σχεδίων.

Παρά την απόφαση του 1835 για την ανέγερση του βασιλικού παλατιού σε τοποθεσία προς τα νοτιοανατολικά, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια του Φρίντριχ Βίλχελμ φον Γκέρτνερ, ωστόσο, η πλατεία η οποία χωροθετήθηκε το 1846 έλαβε την ονομασία Πλατεία Ανακτόρων, προτού, στη συνέχεια, μετονομαστεί σε Πλατεία Όθωνος, ενώ, κατόπιν της εκθρόνισης του βασιλέα το 1862, μετονομάστηκε σε Πλατεία Ομονοίας.

Εν αντιθέσει με την Πλατεία Συντάγματος, η οποία καθιερώθηκε από τη δημιουργία της, κιόλας, ως κεντρικό σημείο διασκέδασης και ψυχαγωγίας, οι ψυχαγωγικής φύσεως χρήσεις της Πλατείας Ομονοίας έγιναν ευρύτερα γνωστές μόνο στα τέλη του 19ου αιώνα. Η περιοχή συνδέθηκε για πρώτη φορά με το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης το 1866, ενώ το τραμ ξεκίνησε να εξυπηρετεί την πλατεία το 1882.  Το 1895, η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Πειραιά και Θησείου επεκτάθηκε έως την Ομόνοια μέσω υπόγειας σήραγγας. Με σημείο εκκίνησης το 1904, έγινε η ηλεκτροδότηση της γραμμής και οι ατμοκίνητες αμαξοστοιχίες αντικαταστάθηκαν από ηλεκτρικές αμαξοστοιχίες. Η πλατεία ασφαλτοστρώθηκε κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου έτους, ενώ συνδέθηκε με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικού φωτισμού το 1910.

Η θέση σε λειτουργία ενός νέου σταθμού το 1930, κάτω από την πλατεία, οδήγησε σε ολική ανάπλαση της τοποθεσίας. Η βλάστηση αφαιρέθηκε ολοκληρωτικά, ενώ περιμετρικά της πλατείας τοποθετήθηκαν κίονες, επί της κορυφής των οποίων βρίσκονταν αναπαραστάσεις υπό την μορφή γλυπτών των Μουσών. Ωστόσο, η συγκεκριμένη διακόσμηση δεν διατηρήθηκε για πολύ καιρό, καθώς κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940 μόνον οι βάσεις των κιόνων είχαν απομείνει ως μέσο εξαερισμού του υπόγειου σταθμού. Μια δεκαετία αργότερα, η όψη της περιοχής άρχισε να αλλάζει μέσω της ανέγερσης ψηλών κτιρίων περιμετρικά της πλατείας. Το 1954, σημαντικά χωροταξικά έργα έλαβαν χώρα με απώτερο σκοπό της δημιουργία υπόγειων εμπορικής χρήσεως χώρων. Καθώς, πλέον, η σύνδεση μέσω του τραμ είχε διακοπεί, κυκλικός κόμβος κατασκευάστηκε στο μέσον της πλατείας το 1957, επί του οποίου, τρία χρόνια αργότερα, κατασκευάστηκε κεντρικό σιντριβάνι.

Το 1988, το άγαλμα του Δρομέα του Έλληνα γλύπτη Κώστα Βαρώτσου τοποθετήθηκε επί της πλατείας, προτού, τελικώς, αποσυναρμολογηθεί και ανακατασκευαστεί εκ νέου σε κοντινή απόσταση της Εθνικής Πινακοθήκης, το 1994. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η κατασκευή της Γραμμής 2 του μετρό της Αθήνας, τα έργα ενοποίησης των αρχαιολογικών τόπων, καθώς και τα αστικά έργα τα οποία σχετίζονταν με τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, οδήγησαν στην ανακατασκευή τόσο του σταθμού όσο και της πλατείας. Παράλληλα, το Πεντάκυκλο, έργο γλυπτικής του Γιώργου Ζογγολόπουλου, τοποθετήθηκε επί της νοτιοανατολικής περιοχής της.

Το 2020, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας ανακαινισμένης εκδοχής της πλατείας. Η τελευταία χαρακτηρίζεται από την παρουσία επιβλητικού σιντριβανιού περιτριγυρισμένου από γρασίδι, το οποίο κάπως θυμίζει την ατμόσφαιρα της πλατείας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, ενώ χρηματοδοτήθηκε μέσω δωρεών ιδιωτών. Η πλατεία και η γειτονική ευρύτερη περιοχή της, για καιρό παραμελημένες και τόπος συγκέντρωσης περιθωριακών ανθρώπων,[18] πλέον, εδώ και μερικά χρόνια, γνωρίζουν νέα άνθηση και νέο επενδυτικό ενδιαφέρον, με το τελευταίο να εστιάζεται, κυρίως, στους ξενοδοχειακούς και εμπορικούς τομείς.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κυριάκος Μητσοτάκης: 11.342 δωρεάν χειρουργεία σε 70 Νοσοκομεία του ΕΣΥ

Ιώσεις σε παιδιά: 5 tips που προτείνει ειδικός για να τις ξεπεράσουν αμέσως

Έρχεται κρατική επιδότηση για αλλαγή αυτοκινήτου – Πότε αρχίζει και ποιοι θα είναι δικαιούχοι

Επιχειρήσεις: Πώς και από πού θα εκδίδονται τα ηλεκτρονικά τιμολόγια από 2 Φεβρουαρίου – Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:00 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Τα 5 ζώδια που θα δουν τις σχέσεις τους να βελτιώνονται έως τις 25 Ιανουαρίου – «Είναι μια περίοδος επανάστασης, αγνοήστε τις γνώμες των άλλων»

Οι σχέσεις επιτέλους βελτιώνονται για πέντε ζώδια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τις 19 έω...
12:10 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Γιατί οι άνθρωποι με χρυσή καρδιά συχνά δεν έχουν στενούς φίλους; 7 συμπεριφορές που εμφανίζουν και δεν αντιλαμβάνονται

Υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν εθελοντικά σε καταφύγια ζώων κάθε Σαββατοκύριακο, θυμούνται τ...
10:12 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Οι οικονομικές δυσκολίες τελειώνουν για 3 ζώδια – «Λύνετε αποτελεσματικά τα προβλήματα και δεν αφήνετε τίποτα να πέσει κάτω»

Στις 18 Ιανουαρίου 2026, οι οικονομικές δυσκολίες αρχίζουν να φτάνουν στο τέλος τους για τρία ...
09:07 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Ο νέος της σύντροφος τής έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού και μια μέρα βρήκε μέσα τη γυναίκα του – «Όταν εκείνος με είδε άλλαξε 5 χρώματα»

Το 2023, η TikToker @liteskin80 γνώρισε έναν άνδρα σε ένα πρατήριο καυσίμων. Γνωρίστηκαν και κ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι