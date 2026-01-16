Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη οδός στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Ερμού

Μητροπόλεως

Βουκουρεστίου

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί την δεκαετία του 1930 βλέπετε την Ερμού.

Η Οδός Ερμού είναι εμπορικός δρόμος στο ιστορικό τρίγωνο της παλαιάς πόλης της Αθήνας. Αν και αρχικά αποτελούσε τμήμα του μικρού δακτυλίου που σχημάτιζε μαζί με τις οδούς Σταδίου και Παναγή Τσαλδάρη, με την Οδό Αθηνάς να διέρχεται καθέτως, μεγάλο μέρος του δρόμου σήμερα είναι πεζοδρομημένο εξυπηρετώντας κατ’ εξοχήν εμπορικές χρήσεις. Αντλεί την ονομασία του από τον Ερμή, αγγελιαφόρο των Θεών και προστάτη του εμπορίου και αναπτύσσεται παραλλήλως της οδού Ηφαίστου, όπου λειτουργεί το Δημοπρατήριο των Αθηνών. Έχει μήκος 1,5 χιλιόμετρο. Η οδός Ερμού έχει αδελφοποιηθεί με την οδό Okurayama στο νομό Kanagawa της Ιαπωνίας από το 1988.[1]

πηγή φωτογραφίας: facebook.com/Liza’s Photographic Archive of Greece