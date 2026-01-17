Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε το σημείο; Εκεί βρίσκεται σήμερα μία από τις πιο διάσημες πλατείες 

Σύνοψη από το

  • Κοιτάξτε αυτή τη σπάνια ασπρόμαυρη φωτογραφία: Είναι ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, από το οποίο λογικά έχετε περάσει πολλές φορές. Μπορείτε να το αναγνωρίσετε;
  • Σήμερα εκεί βρίσκεται μία πασίγνωστη πλατεία στο κέντρο, που έχει πολλά εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ στους γύρω δρόμους!
  • Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη το 1907 και στην εικόνα διακρίνονται, μεταξύ άλλων, χωμάτινοι δρόμοι και το τραμ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

timeout

παλιά Αθήνα

Νομίζετε ότι ξέρετε την Αθήνα απ’ έξω κι ανακατωτά; Κι όμως, η πόλη μας κρύβει μυστικά που ούτε φαντάζεστε. Κοιτάξτε αυτή τη σπάνια φωτογραφία: Είναι ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, από το οποίο λογικά έχετε περάσει πολλές φορές. Μπορείτε να το αναγνωρίσετε;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Ακόμα κι αν γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στην Αθήνα, η ιστορία της πάντα θα σας εκπλήσσει. Μέσα από σπάνια ντοκουμέντα όπως αυτό, ανακαλύπτουμε ξανά την πόλη μας από την αρχή. Σας θυμίζει κάτι αυτή η ασπρόμαυρη φωτογραφία; Κι όμως, σήμερα εκεί βρίσκεται μία πασίγνωστη πλατεία στο κέντρο, που έχει πολλά εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ στους γύρω δρόμους!

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε το σημείο; Εκεί βρίσκεται σήμερα μία από τις πιο διάσημες πλατείες

  • Μοναστηράκι
  • Ομόνοια
  • Σύνταγμα
  • Γκάζι
  • Κοτζιά
μοναστηράκι
Αρχείο Ullestin bild

Η απάντηση στο κουίζ

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1907, βλέπετε το Μοναστηράκι και συγκεκριμένα την οδό Ερμού. Αριστερά είναι ο χώρος που θα δημιουργηθεί αργότερα η πλατεία Μοναστηρακίου.  Όλοι οι δρόμοι είναι ακόμα χωμάτινοι. Το τραμ επί της οδού Ερμού (στο σημερινό σημείο πιάτσας ταξί), κατευθύνεται στην οδό Αθηνάς, όπου φαίνονται και οι ράγες.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε το σημείο; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Το γωνιακό τριώροφο ήταν το ξενοδοχείο “Το Ηράκλειον”, (κτισμένο τα τέλη του 19ου αιώνα). Αριστερά είναι το εκκλησάκι της Παναγίας της Παντάνασσας του 10ου αιώνα.  Πάνω αριστερά διακρίνεται το Αστεροσκοπείο Αθηνών, (του 1842).

Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο Ullestin bild.

Δείτε πώς είναι το σημείο σήμερα (πηγή¨iloveoldathens.blogspot.com)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Το τσίπουρο και το ούζο δεν θεραπεύουν τη γρίπη

Χοληστερίνη: 15 τροφές που καθαρίζουν τις αρτηρίες φυσικά και 5 που τις φράζουν αμέσως

Το μήνυμα των αγορών για την ελληνική οικονομία και το στοίχημα των νέων αναβαθμίσεων

Νέος γύρος ελέγχων για ανασφάλιστα Ι.Χ. και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας – Πώς ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες οχημάτων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:08 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Το ανατριχιαστικό θρίλερ που πρέπει να παρακολουθήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο

Έχει σκεφτεί ποτέ κανείς το πώς μία κίνηση που μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε έχοντας καλή πρό...
16:00 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Αυτά τα 3 ζώδια θα έχουν μία πολύ τυχερή εβδομάδα – «Αξιοποιήστε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν έως τις 25 Ιανουαρίου»

Τρία ζώδια θα έχουν μια εξαιρετικά τυχερή εβδομάδα από τις 19 έως τις 25 Ιανουαρίου 2026. Ο Ια...
11:00 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Μην παρασύρεστε από τα χαμόγελα: 8 ανεπαίσθητα σημάδια που μαρτυρούν ότι κάποιος δεν σας αντέχει καθόλου

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα σας πουν ευθέως όταν δεν σας αντέχουν. Θα χαμογελούν, θα είναι...
10:00 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Τα 3 ζώδια που μπαίνουν σε μια δυναμική περίοδο – «Είναι η στιγμή για να κάνετε τις κινήσεις που σκέφτεστε, για μία καλύτερη ζωή»

Ξεκινώντας από τις 17 Ιανουαρίου 2026, τρία ζώδια εισέρχονται σε μια νέα, ισχυρή εποχή. Καθώς ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι