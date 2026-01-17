Νομίζετε ότι ξέρετε την Αθήνα απ’ έξω κι ανακατωτά; Κι όμως, η πόλη μας κρύβει μυστικά που ούτε φαντάζεστε. Κοιτάξτε αυτή τη σπάνια φωτογραφία: Είναι ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, από το οποίο λογικά έχετε περάσει πολλές φορές. Μπορείτε να το αναγνωρίσετε;

Ακόμα κι αν γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στην Αθήνα, η ιστορία της πάντα θα σας εκπλήσσει. Μέσα από σπάνια ντοκουμέντα όπως αυτό, ανακαλύπτουμε ξανά την πόλη μας από την αρχή. Σας θυμίζει κάτι αυτή η ασπρόμαυρη φωτογραφία; Κι όμως, σήμερα εκεί βρίσκεται μία πασίγνωστη πλατεία στο κέντρο, που έχει πολλά εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ στους γύρω δρόμους!

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε το σημείο; Εκεί βρίσκεται σήμερα μία από τις πιο διάσημες πλατείες

Μοναστηράκι

Ομόνοια

Σύνταγμα

Γκάζι

Κοτζιά

Η απάντηση στο κουίζ

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1907, βλέπετε το Μοναστηράκι και συγκεκριμένα την οδό Ερμού. Αριστερά είναι ο χώρος που θα δημιουργηθεί αργότερα η πλατεία Μοναστηρακίου. Όλοι οι δρόμοι είναι ακόμα χωμάτινοι. Το τραμ επί της οδού Ερμού (στο σημερινό σημείο πιάτσας ταξί), κατευθύνεται στην οδό Αθηνάς, όπου φαίνονται και οι ράγες.

Το γωνιακό τριώροφο ήταν το ξενοδοχείο “Το Ηράκλειον”, (κτισμένο τα τέλη του 19ου αιώνα). Αριστερά είναι το εκκλησάκι της Παναγίας της Παντάνασσας του 10ου αιώνα. Πάνω αριστερά διακρίνεται το Αστεροσκοπείο Αθηνών, (του 1842).

Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο Ullestin bild.

Δείτε πώς είναι το σημείο σήμερα (πηγή¨iloveoldathens.blogspot.com)