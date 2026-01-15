Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε το σημείο; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Πολλοί πιστεύουν πως γνωρίζουν καλά την Αθήνα. Ωστόσο, στο πέρασμα των αιώνων η πρωτεύουσα έχει γίνει αγνώριστη.

Αν ξεφυλλίσει κανείς ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσει πως το αστικό τοπίο της έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές. Η πόλη δεν είναι πλέον όπως ήταν κάποτε και ακόμα και οι πιο δημοφιλείς συνοικίες, οι πολυσύχναστες πλατείες ή και ορισμένα σημεία αναφοράς της έχουν αλλάξει ριζικά.

Το ίδιο ισχύει και για τους κεντρικούς δρόμους που σήμερα έχουν καθημερινά μποτιλιάρισμα, αλλά πριν από εκατό και πλέον χρόνια, περνούσαν από εκεί… άμαξες. Η παρακάτω φωτογραφία είναι μία τρανή απόδειξη αυτής της αλλαγής. Μπορείτε να καταλάβετε ποιο σημείο απεικονίζεται στην φωτογραφία;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Μπορείτε να αναγνωρίσετε το σημείο;

Πλατεία Μητροπόλεως

Πλατεία Κοτζιά

Πλατεία Κλαυθμώνος

Κοιτάξτε καλά την φωτογραφία. Σας θυμίζει κάτι;

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία βλέπετε την πλατεία Μητροπόλεως και τον Ιερό Ναό Θεοτόκου Γοργοεπήκοου και Αγίου Ελευθερίου. Η φωτογραφία είναι από το 1902 και προέρχεται από τη συλλογή Dr. Lambert van Kleef.

Ο Ναός της Θεοτόκου Γοργοεπήκοου και Αγίου Ελευθερίου, γνωστός και ως Μικρή Μητρόπολη, είναι μεσαιωνικός χριστιανικός ναός στην Αθήνα. Η εκκλησία βρίσκεται στην πλατεία Μητροπόλεως, δίπλα στη Μητρόπολη. Διάφορες ημερομηνίες έχουν προταθεί σχετικά με την κτίση της, από τον 9ο αιώνα υπό της Ειρήνης της Αθηναίας μέχρι και τον 13ο αιώνα. Η επικρατούσα άποψη των ερευνητών —μέχρι πρόσφατα— ήταν πως ο ναός κτίστηκε από τον Μητροπολίτη Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτη στις αρχές του 13ου αιώνα.

Όμως, η Μικρή Μητρόπολη διαφέρει σημαντικά από τις άλλες Βυζαντινές εκκλησίες της ίδιας περιόδου στην Αθήνα αλλά και αλλού, μιας κι έχει χτιστεί εξολοκλήρου από τα αρχιτεκτονικά μέλη (spolia) παλαιότερων κτιρίων, από την Κλασική εποχή μέχρι τον 12ο ή 13ο αιώνα, οπότε μάλλον αποκλείεται μια πρωιμότερη ημερομηνία κτίσης. Επιπλέον, η ιστορικός Bente Kilerich ανακάλυψε πως ο αρχαιοδίφης Κυριακός Αγκωνίτης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Αθήνα το 1436 αναφέρεται σε μια αρχαία επιγραφή που βρισκόταν στον χώρο της Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας και η οποία σήμερα είναι εντοιχισμένη στη Μικρή Μητρόπολη. Σύμφωνα με την Κilerich, το γεγονός αυτό σημαίνει πως ο ναός χτίστηκε μετά το 1436 και ίσως έχει σχέση με την κατάληψη της παλαιάς μητρόπολης της Αθήνας (Παναγία η Αθηνιώτισσα) στον Παρθενώνα από τους Οθωμανούς και τη μετατροπή της σε τζαμί.

Η αρχαιολόγος Όλγα Παλαγιά σχολιάζοντας την πρόταση της Killerich, επισημαίνει πως το πλήθος των αρχαιοελληνικών ανάγλυφων που έχουν εντοιχιστεί στον ναό παραπέμπουν περισσότερο σε μια όχι μεταβυζαντινή (ή βυζαντινή) αλλά φράγκικη αισθητική. Η πιθανότητα η Μικρή Μητρόπολη να είναι μια ιταλική εκκλησία που ανεγέρθηκε από ουμανιστή χορηγό στην κορύφωση της Φλωρεντινής Αναγέννησης χρήζει περισσότερης μελέτης, σύμφωνα με την Παλαγιά, η οποία επίσης σημειώνει πως η ερευνήτρια Mary-Lee Coulson της υπέδειξε ότι η τοποθέτηση ημερολογίων (όπως η ζωφόρος που υπάρχει στην πρόσοψη της εκκλησίας) ή ρολογιών ήταν συνήθης πρακτική στις λατινικές εκκλησίες του Μεσαίωνα. Εξάλλου, η Αθήνα εκείνη την περίοδο αποτελούσε κτήση της Οικογένειας Ατσαγιόλι, μιας από τις διασημότερες οικογένειες της Φλωρεντίας, που βασίλεψε στο Δουκάτο των Αθηνών από το 1385 έως το 1458.

Το όνομα «γοργοεπήκοος» είναι βυζαντινή προσωνυμία της Θεοτόκου και σημαίνει ότι «ακούει κάποιον γρήγορα και σπεύδει στην έκκληση κάποιου». Είναι ένας από τους ναούς βυζαντινού ρυθμού που κτίστηκαν μέσα στη πόλη της Αθήνας. Είναι κτισμένος επάνω στα ερείπια αρχαίου ναού της Ειλειθύιας, της λεγόμενης Λυτηρίας και Ελευθούσας, και σήμερα εκ παραφθοράς «Ελευθερούσας». Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός της εκκλησίας είναι ο ημισύνθετος σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο ή βυζαντινού ρυθμού της εποχής μετά τον Ιουστινιανό. Έχει τετράγωνη κάτοψη και τρούλο στηριζόμενο επάνω σε τύμπανο κομψό και μάλλον ψηλό.

πηγή φωτογραφίας: facebook.com/Liza’s Photographic Archive of Greece – Φωτογραφικά άλμπουμ της Ελλάδας.