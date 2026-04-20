Απώλεια άγκυρας για πλοίο στην Κάσο

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (19/4) στην Κάσο, όταν το επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο «Διαγόρας» έχασε τη δεξιά άγκυρά του κατά τη διαδικασία του απόπλου από το λιμάνι. Ο πλοίαρχος ενημέρωσε άμεσα τη Λιμενική Αρχή, χωρίς να προκύψει ζήτημα για την ασφάλεια του ταξιδιού.

Το πλοίο συνέχισε κανονικά την πορεία του προς τη Σητεία, μεταφέροντας 397 επιβάτες και οχήματα. Το «Διαγόρας» έφτασε στον προορισμό του χωρίς προβλήματα και ολοκλήρωσε το συγκεκριμένο σκέλος του δρομολογίου με ασφάλεια.

Στο λιμάνι της Σητείας πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τον αρμόδιο νηογνώμονα, ο οποίος ενέκρινε τη συνέχιση του δρομολογίου. Στη συνέχεια, το πλοίο απέπλευσε για τον Πειραιά, όπου και ολοκλήρωσε το ταξίδι του.

Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, ωστόσο η εξέλιξή του δεν επηρέασε την ομαλή μεταφορά των επιβατών και των οχημάτων. Έτσι, το δρομολόγιο του πλοίου συνεχίστηκε χωρίς περαιτέρω εμπλοκή.