Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη πλατεία στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Είναι από τις πιο γνωστές

Κλαυθμώνος

Νέας Σμύρνης

Λαυρίου

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1906 βλέπετε την πλατεία Λαυρίου.

Η Πλατεία Λαυρίου στην Αθήνα πήρε το όνομά της από τον τερματικό σιδηροδρομικό σταθμό των Σιδηροδρόμων Αττικής (1889-1926) που ήταν η αφετηρία για το Λαύριο, δημιουργήθηκε παράλληλα με τον σταθμό και υπήρξε σημαντικός συγκοινωνιακός κόμβος, γνωστός και ως “Ομόνοια” ή “Αθήνα”, λειτουργώντας ως κεντρικό σημείο σύνδεσης με την Κηφισιά και άλλες περιοχές, ενώ σήμερα το Λαύριο ως πόλη συνδέεται άρρηκτα με την αρχαία μεταλλευτική ιστορία του και τον σύγχρονο βιομηχανικό πολιτισμό του.

πηγή φωτογραφίας: Liza’s Photographic Archive of Greece – Facebook