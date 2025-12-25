Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

  • Η Αθήνα έχει αλλάξει ριζικά στο πέρασμα των δεκαετιών, με το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας να έχει μεταμορφωθεί πολλές φορές και σχεδόν τίποτα να μην θυμίζει την πόλη του 20′ ή του 30′.
  • Δυστυχώς, κάποια από τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια, κάνοντας ακόμα και τους κατοίκους μεγαλύτερης ηλικίας να δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν την πόλη.
  • Ένα νέο κουίζ καλεί τους αναγνώστες να αναγνωρίσουν μια οδό της παλιάς Αθήνας από φωτογραφία, από την οποία σίγουρα έχουν περάσει όλοι.
Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει αλλάξει πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 20′ ή του 30′.

Δυστυχώς, κάποια από τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια. Ακόμα και οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής. Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις ποια είναι η οδός της φωτογραφίας; Είτε είσαι κάτοικος Αθηνών είτε απλός επισκέπτης, σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

  • Πανεπιστημίου
  • Σταδίου
  • Κηφισίας

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία (Αρχείο: Εθνικής Πινακοθήκης, Φωτογράφος: Οδυσσέας Φωκάς) που έχει τραβηχτεί το 1900 βλέπετε την οδό Πανεπιστημίου.

Η οδός Πανεπιστημίου είναι ιστορικός δρόμος στην 1η δημοτική ενότητα της πόλης της Αθήνας. Εντάσσεται στο ρυμοτομικό πλέγμα του πολεοδομικού σχεδίου που εφαρμόστηκε βόρεια της παλαιάς πόλης, αναπτυσσόμενη περιμετρικά του ιστορικού κέντρου και παραλλήλως της Ακαδημίας και της Σταδίου.

Είναι μονής κατεύθυνσης από το 1960, με φορά νότια-βόρεια. Έχει συνολικό μήκος 1,2 χιλιόμετρα, με έξι λωρίδες κυκλοφορίας, πέντε για την κίνηση των οχημάτων και μία αντίστροφης κυκλοφορίας για τα μέσα μεταφοράς.

Υπάρχουν αρκετά κτίρια οκτώ με δέκα ορόφων επί της οδού. Νεοκλασικά κτίρια μόλις δύο με τριών ορόφων υπήρχαν εξ ολοκλήρου έως τη δεκαετία του 1950, αλλά αμέσως μετά μια έντονη κατασκευαστική τάση οικοδόμησης πολυκατοικιών (σε συνδυασμό και με μια νοοτροπία θεώρησης των νεοκλασικών κτηρίων ως αναχρονιστικά, που κυριάρχησε στην κοινή γνώμη της χώρας την τότε εποχή), γκρεμίστηκαν τα περισσότερα από αυτά στη δεκαετία του 1960.

Η ονομασία του δρόμου προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ιστορικό κτίριο του οποίου οικοδομήθηκε το 1841 και αποτελεί τμήμα της λεγόμενης Τριλογίας των Αθηνών. Η οδός είχε μετονομαστεί επισήμως σε Ελευθερίου Βενιζέλου στις 8 Σεπτεμβρίου 1945 αλλά παραμένει γνωστή με την αρχική της ονομασία μέχρι σήμερα.

