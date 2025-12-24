Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Είναι από τις πιο γνωστές



  • Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, ένα νέο κουίζ σε προκαλεί να ανακαλύψεις πόσα ξέρεις τελικά για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.
  • Μία σπάνια φωτογραφία δίνει μία μοναδική ματιά στην παλιά Αθήνα, αποκαλύπτοντας μία πασίγνωστη περιοχή στο κέντρο της πόλης.
  • Το άρθρο σε καλεί να αναγνωρίσεις την περιοχή, προσφέροντας ως επιλογές το Θησείο, τα Εξάρχεια και το Μοναστηράκι.
Enikos Newsroom





Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη περιοχή στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;



  • Θησείο
  • Εξάρχεια
  • Μοναστηράκι

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία (Αρχείο: Μουσείο Μπενάκη, Φωτογράφος: Alfred-Nicolas Normand) που έχει τραβηχτεί το 1887 βλέπετε τα Εξάρχεια.



Τα Εξάρχεια οριοθετούνται δυτικά από το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την οδό Ζαΐμη, νοτιοδυτικά από τις οδούς Σόλωνος και Μπόταση οι οποίες χωρίζουν τα Εξάρχεια από την περιοχή της Πλατείας Κάνιγγος και νοτιοανατολικά, από την οδό Χαριλάου Τρικούπη μέχρι το ύψος της οδού Καλλιδρομίου, η οποία χωρίζει τη συνοικία από τη Νεάπολη και τα Πευκάκια. Τα Εξάρχεια οριοθετούνται βόρεια από την οδό Δεληγιάννη, που τα χωρίζει από τη συνοικία Μουσείο.

Το νεότερο όνομα της περιοχής προήλθε από κάποιον Ηπειρώτη έμπορο Έξαρχο, που στην οδό Θεμιστοκλέους διατηρούσε μεγάλο -για τα δεδομένα της εποχής- κατάστημα γενικού εμπορίου. Αρχικά στη συνοικία αυτή κατοικούσαν οικοδόμοι και τεχνίτες από τις Κυκλάδες, ενώ από το 1865 που εντάχθηκε και στο σχέδιο πόλης άρχισε σταδιακά να αναπτύσσεται.



Η στέγαση εκεί των τμημάτων του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου της Αθήνας, προσέλκυσε από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας, διανοούμενους και φοιτητές. Στα Εξάρχεια έγινε η πρώτη εξέγερση φοιτητών, τα Σκιαδικά, αποτελώντας έτσι ήδη από τότε σημείο αγώνα των φοιτητών. Το 1901 οι φοιτητές, με αφορμή τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική, πραγματοποίησαν διαδηλώσεις με αποτέλεσμα την παραίτηση της κυβέρνησης και του Αρχιεπισκόπου.

Στα Δεκεμβριανά, η περιοχή δοκιμάστηκε καθώς ένα τμήμα ελεγχόταν από Ελασίτες που ήταν οχυρωμένοι στον λόφο του Στρέφη και τα γύρω κτ;iρια, και ένα άλλο από κυβερνητικούς στο Χημείο και το Κολωνάκι. Σημειώθηκαν αρκετές συγκρούσεις, ενώ για λίγο καιρό στην μπλε πολυκατοικία οι Ελασίτες είχαν εγκαταστήσει πολυβόλο.

Τον Νοέμβριο του 1973 η περιοχή έγινε επίκεντρο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης τα Εξάρχεια συγκέντρωσαν διανοούμενους, αναρχικούς, φοιτητές, αριστερούς.

Η παρουσία διανοούμενων αλλά κι η έντονη πολιτικοποίηση που κυριαρχεί στα Εξάρχεια ώθησε στην παρουσία πολλών βιβλιοπωλείων και βιβλιοθηκών στη περιοχή, ενώ φιλοξενούν και πολλές τυπογραφικές επιχειρήσεις. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η περιοχή έγινε επίσης κέντρο της αγοράς ειδών πληροφορικής, καθώς πάρα πολλά καταστήματα του είδους εμφανίστηκαν στην οδό Στουρνάρα και τις καθέτους της.

 

 










