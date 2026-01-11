Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε ποια οδός είναι; Σήμερα είναι διαφορετική

Αν έχετε μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύετε ότι την γνωρίζετε, διαπιστώνετε ότι τελικά γνωρίζετε πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σας πόλης. Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, προσφέρει μια σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη οδός στο κέντρο της πόλης. Μπορείτε να προσπαθήσετε να καταλάβετε ποια είναι;

Κοιτάζοντας προσεκτικά τις λεπτομέρειες, όπως τα κτίρια, τα μαγαζιά και τα πεζοδρόμια, μπορούμε να φανταστούμε πώς ήταν η καθημερινή ζωή εκείνη την εποχή. Είναι σαν ένα ταξίδι στο χρόνο, που μας θυμίζει ότι η Αθήνα, παρόλο που εξελίσσεται συνεχώς, κρατά πάντα κάποια ίχνη του πλούσιου ιστορικού της παρελθόντος.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε ποια οδός είναι; Σήμερα είναι τελείως διαφορετική

Βασιλίσσης Όλγας

Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Βασιλίσσης Σοφίας

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί από τον φωτογράφο Shirley Clifford Atchley τη δεκαετία του 1920 βλέπετε τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας

Η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας είναι κεντρική λεωφόρος της Αθήνας, η οποία συνδέει τη Λεωφόρο Αμαλίας με τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της Βασίλισσας Όλγας. Εκατέρωθεν της λεωφόρου βρίσκονται ο Εθνικός Κήπος και οι στύλοι του Ολυμπίου Διός. Από τη μια λωρίδα της λεωφόρου διέρχεται το τραμ.

Η λεωφόρος το έτος 2020 μετατράπηκε άτυπα σε πεζόδρομο, ενώ το 2023 υπεγράφη από το Δήμο Αθηναίων σύμβαση με την οποία πρόκειται να προχωρήσει ανάπλαση της λεωφόρου ώστε να μετατραπεί μόνιμα σε πεζόδρομο, διατηρώντας τους δύο τροχιοδρόμους του Τραμ, από τους οποίους θα μπορούν να διέρχονται και τρόλεϊ.

πηγή φωτογραφίας: Liza’s Photographic Archive of Greece – Facebook