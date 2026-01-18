Αιτωλοακαρνανία: «Μετανιωμένος» δηλώνει ο 44χρονος που σκότωσε τον κοινοτάρχη – Απολογείται την Τετάρτη, αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις

Αιτωλοακαρνανία: «Μετανιωμένος» δηλώνει ο 44χρονος που σκότωσε τον κοινοτάρχη – Απολογείται την Τετάρτη, αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις

Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη (21/01) ζήτησε και έλαβε ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου προέδρου του Λιθοβουνίου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Η εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα: ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράβαση του νόμου περί όπλων, οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ο 44χρονος είναι συγκλονισμένος και δηλώνει μετανιωμένος.  

Ο 44χρονος, οδηγήθηκε στα δικαστήρια του Μεσολογγίου το μεσημέρι της Κυριακής (18/1) υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς υπάρχουν φόβοι για αντίποινα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το κίνητρο της δολοφονίας είναι η ερωτική αντιζηλία, καθώς δράστης και θύμα είχαν συνεχείς καβγάδες τα τελευταία δύο χρόνια.

«Αν δεν τον σκότωνα εγώ θα με σκότωνε αυτός» φέρεται να είπε ο δράστης στις αστυνομικές αρχές.

Οι κάτοικοι στα χωριά Λιθοβούνι και Μεσάριστα είναι συγκλονισμένοι, καθώς οι δύο άνδρες γνωρίζονταν από παιδιά και ήταν φίλοι από την εφηβεία. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, επειδή υπάρχει ανησυχία μήπως υπάρξουν πράξεις αντεκδίκησης.

 

 

