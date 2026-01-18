Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Ενώπιον του εισαγγελέα ο 44χρονος δράστης – Εξετάζεται αν υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας στο σκηνικό του εγκλήματος

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Ενώπιον του εισαγγελέα ο 44χρονος δράστης – Εξετάζεται αν υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας στο σκηνικό του εγκλήματος

Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα ο 44χρονος, καθ΄ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου, Κώστα Αλεξανδρή που βρέθηκε νεκρός από σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης έφτασε στα δικαστήρια στο Μεσολόγγι, με τη διαδικασία του αυτοφώρου και αναμένεται να του ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία, αλλά και να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Στο μεταξύ, υπό αστυνομικό κλοιό βρίσκεται την ίδια ώρα η ευρύτερη περιοχή, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους για αντίποινα.

Πληροφορίες του aixmi-news.gr, αναφέρουν ότι ενδεχομένως να υπήρξε και μάρτυρας στο σκηνικό του εγκλήματος και συγκεκριμένα ένας φίλος του δράστη, με τον οποίο φέρεται να είχαν ραντεβού για μια δουλειά σχετική με πρόβατα. Βέβαια εξετάζεται η χρονική στιγμή που έφτασε καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως και να πήγε στο ραντεβού μετά το έγκλημα

«Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος»

Ο 44χρονος που φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στο θύμα, στην κατάθεσή του μέχρι τώρα υποστήριξε, ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος.

«Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος» είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ERTNews.

Στο μεταξύ, η Αστυνομία έχει στα χέρια της μαρτυρίες που μιλούν για ερωτική αντιζηλία μεταξύ δράστη και θύματος εξαιτίας της συζύγου του κοινοτάρχη, ενώ όπως προκύπτει, οι δύο άνδρες είχαν στο παρελθόν φιλικές σχέσεις.

Όπως φέρεται να έχει πει ο 44χρονος η σύζυγος του θύματος είχε αναπτύξει εξωσυζυγική σχέση με τον ίδιο -είχε φύγει από το σπίτι της μένοντας στην Πάτρα- μέχρι που τελικά αποφάσισε να τα «βρει» ξανά με τον σύζυγό της και να επιστρέψει σε αυτόν.

Πάντως, τον τελευταίο χρόνο είχε επέλθει πλήρης ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών, με τις φιλονικίες και τις εντάσεις να είναι συχνές.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που ο 51χρονος διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές. Από τα πυρά, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε σε γκρεμό.

Κατά την αυτοψία στο σημείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το θύμα, το οποίο φορούσε σκούρα ρούχα, βρέθηκε μπρούμυτα προς τη θέση του συνοδηγού. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκε καραμπίνα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι και ο 51χρονος ήταν οπλισμένος. Παράλληλα, σκάγια βρέθηκαν τόσο στο πίσω όσο και στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της βαλλιστικής έρευνας.

Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, ο δράστης επικοινώνησε με τις Αρχές ζητώντας να παραδοθεί, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα». Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε και το όπλο που χρησιμοποίησε. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην τοπική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου και κρατείται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κυριάκος Μητσοτάκης: 11.342 δωρεάν χειρουργεία σε 70 Νοσοκομεία του ΕΣΥ

Ιώσεις σε παιδιά: 5 tips που προτείνει ειδικός για να τις ξεπεράσουν αμέσως

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε καταβάλλονται ανά Ταμείο

ΕΚΤ: Επιμένει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – Πού οφείλονται οι αυξήσεις στις τιμές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:08 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο: Σε χαράδρα σε υψόμετρο 2.400 μέτρων οι ορειβάτες – Οι 4 έχουν τραυματιστεί στα άκρα τους

Μεγάλη επιχείρηση για την διάσωση ορειβατών βρίσκεται σε εξέλιξη σε μεγάλο υψόμετρο στον Ταΰγε...
15:53 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Τσουχτερό κρύο και χιόνια στα ορεινά – Βίντεο από τις περιοχές που ντύθηκαν στα λευκά

Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού σήμερα με τσουχτερό κρύο και ισχυρούς ανέμους λόγω της ψυχρ...
15:05 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Μικρολίμανο: Ληστεία με μπαλτά σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών – Έδεσε την υπάλληλο και άρπαξε 12.000 ευρώ

Ληστεία σημειώθηκε στις 11 το πρωί της Κυριακής (18/1), σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών επί τη...
14:26 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι 6 συλληφθέντες για την ένταση έξω από το Ολύμπιον, πριν από την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι έξι συλληφθέντες μετά την ένταση που δημιουργήθηκε χθες έ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι