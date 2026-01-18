Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Ενώπιον του εισαγγελέα ο 44χρονος δράστης – Εξετάζεται αν υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας στο σκηνικό του εγκλήματος

Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα ο 44χρονος, καθ΄ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου, Κώστα Αλεξανδρή που βρέθηκε νεκρός από σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης έφτασε στα δικαστήρια στο Μεσολόγγι, με τη διαδικασία του αυτοφώρου και αναμένεται να του ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία, αλλά και να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Στο μεταξύ, υπό αστυνομικό κλοιό βρίσκεται την ίδια ώρα η ευρύτερη περιοχή, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους για αντίποινα.

Πληροφορίες του aixmi-news.gr, αναφέρουν ότι ενδεχομένως να υπήρξε και μάρτυρας στο σκηνικό του εγκλήματος και συγκεκριμένα ένας φίλος του δράστη, με τον οποίο φέρεται να είχαν ραντεβού για μια δουλειά σχετική με πρόβατα. Βέβαια εξετάζεται η χρονική στιγμή που έφτασε καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως και να πήγε στο ραντεβού μετά το έγκλημα

«Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος»

Ο 44χρονος που φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στο θύμα, στην κατάθεσή του μέχρι τώρα υποστήριξε, ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος.

«Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος» είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ERTNews.

Στο μεταξύ, η Αστυνομία έχει στα χέρια της μαρτυρίες που μιλούν για ερωτική αντιζηλία μεταξύ δράστη και θύματος εξαιτίας της συζύγου του κοινοτάρχη, ενώ όπως προκύπτει, οι δύο άνδρες είχαν στο παρελθόν φιλικές σχέσεις.

Όπως φέρεται να έχει πει ο 44χρονος η σύζυγος του θύματος είχε αναπτύξει εξωσυζυγική σχέση με τον ίδιο -είχε φύγει από το σπίτι της μένοντας στην Πάτρα- μέχρι που τελικά αποφάσισε να τα «βρει» ξανά με τον σύζυγό της και να επιστρέψει σε αυτόν.

Πάντως, τον τελευταίο χρόνο είχε επέλθει πλήρης ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών, με τις φιλονικίες και τις εντάσεις να είναι συχνές.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που ο 51χρονος διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές. Από τα πυρά, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε σε γκρεμό.

Κατά την αυτοψία στο σημείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το θύμα, το οποίο φορούσε σκούρα ρούχα, βρέθηκε μπρούμυτα προς τη θέση του συνοδηγού. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκε καραμπίνα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι και ο 51χρονος ήταν οπλισμένος. Παράλληλα, σκάγια βρέθηκαν τόσο στο πίσω όσο και στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της βαλλιστικής έρευνας.

Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, ο δράστης επικοινώνησε με τις Αρχές ζητώντας να παραδοθεί, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα». Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε και το όπλο που χρησιμοποίησε. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην τοπική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου και κρατείται.