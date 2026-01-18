Γαλλία: Θα ζητήσει οικονομικά αντίμετρα της ΕΕ έναντι των απειλών του Τραμπ για δασμούς

  • Ο Εμανουέλ Μακρόν προτίθεται να προτείνει στην ΕΕ την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού για οικονομικά αντίποινα κατά τρίτων κρατών, ως απάντηση στις δασμολογικές απειλές των ΗΠΑ.
  • Ο Γάλλος πρόεδρος θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους ομολόγους του για τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης, καθώς η αμερικανική προσέγγιση θέτει εν αμφιβόλω την εγκυρότητα της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για τους δασμούς.
  • Για την ενεργοποίηση του μηχανισμού απαιτείται ειδική πλειοψηφία και όχι ομοφωνία, ενώ μπορεί να επηρεάσει επενδυτικά σχέδια και τη συμμετοχή εταιρειών τρίτων κρατών στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών προμηθειών.
Φωτογραφία: AP

Ο Εμανουέλ Μακρόν προτίθεται να προτείνει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού που δίνει τη δυνατότητα στις Βρυξέλλες να λαμβάνουν οικονομικού χαρακτήρα αντίποινα κατά τρίτων κρατών που ασκούν οικονομικές πιέσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ για να επηρεάζουν τις πολιτικές τους αποφάσεις.

Αυτό ανέφεραν σήμερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κύκλοι προσκείμενοι στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, οι οποίοι σημείωναν ότι καθόλη τη διάρκεια της ημέρας ο Γάλλος πρόεδρος θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους ομολόγους του “με στόχο τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης στις απαράδεκτες δασμολογικές απειλές του Αμερικανού προέδρου Τραμπ”.

Η πρόταση περνάει με ειδική πλειοψηφία

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η αμερικανική προσέγγιση των πραγμάτων θέτει το ερωτήματα αναφορικά με την εγκυρότητα της συμφωνίας για τους δασμούς στην οποία κατέληξαν το περασμένο καλοκαίρι η ΕΕ και οι ΗΠΑ.

Τέλος γαλλικές διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιποίνων δεν απαιτείται ομοφωνία των κρατών μελών – αλλά ειδική πλειοψηφία, και ότι μέσω αυτού του μηχανισμού μπορούν να υιοθετηθούν αποφάσεις σχετικές με επενδυτικού χαρακτήρα σχέδια, όπως και με τη συμμετοχή εταιρειών τρίτων κρατών στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών προμηθειών.

 

 

 

