Συντριβή αεροσκάφους στην Ινδονησία: Εντοπίστηκε μία σορός σε χαράδρα βάθους 200 μέτρων

  • Οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν σήμερα συντρίμμια και μία σορό επιβάτη από ένα μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη χθες στην ανατολική Ινδονησία με 10 επιβαίνοντες.
  • Το αεροσκάφος είχε χάσει το στίγμα του από τα ραντάρ χθες το απόγευμα, ενώ μία σορός άνδρα εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 200 μέτρων σε μια χαράδρα, κοντά στα συντρίμμια του.
  • Το αεροπλάνο μετέφερε τρεις υπαλλήλους υπουργείου και επτά μέλη πληρώματος, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του ανώμαλου εδάφους και της ομίχλης.
Οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν σήμερα συντρίμμια και μία σορό επιβάτη από ένα μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη χθες στην ανατολική Ινδονησία με 10 επιβαίνοντες, έγινε γνωστό από τις αρχές.

Το στίγμα του αεροσκάφους της εταιρείας Indonesia Air Transport, που είχε απογειωθεί από τη Γιογκιακάρτα για το Μακάσαρ, χάθηκε χθες το απόγευμα από τα ραντάρ.

Οι διασώστες που αναπτύχθηκαν στο σημείο εντόπισαν όπως φαίνεται «την άτρακτο, το οπίσθιο τμήμα και φινιστρίνια» του αεροσκάφους, είπε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ο Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης του Μακάσαρ.

«Βρέθηκε και η σορός ενός άνδρα… σε βάθος περίπου 200 μέτρων σε μια χαράδρα, κοντά στα συντρίμμια του αεροσκάφους», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο Αντί Σουλτάν, ένας άλλος αξιωματούχος των τοπικών υπηρεσιών διάσωσης, επιβεβαίωσε τον εντοπισμό μίας σορού και ανέφερε πως θα ανασυρθεί αύριο, εξαιτίας των άσχημων μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Το αεροπλάνο μετέφερε τρεις υπαλλήλους του υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, που βρίσκονταν σε αποστολή εποπτείας από αέρος, όπως και επτά μέλη πληρώματος.

Συνολικά, περισσότεροι από 1000 άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Ο Μπανγκούν Ναουόκο, ένας αξιωματικός του στρατού, εξήγησε σε δημοσιογράφους πως οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιούνται με δυσκολία λόγω του ανώμαλου εδάφους και της ομίχλης.

14:34 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

