Συναγερμός στον Ταΰγετο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών – Έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα για 8 ορειβάτες στον Ταΰγετο. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό των 8 ορειβατών που τηλεφώνησαν οι ίδιοι, καλώντας σε βοήθεια, καθώς έχασαν τον προσανατολισμό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφεραν ότι τρία από τα μέλη της ομάδας αντιμετωπίζουν πρόβλημα στα κάτω άκρα.

Κλιμάκια της ΕΜΑΚ από την Αττική και την Πάτρα προσπαθούν να ανέβουν στο βουνό, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι ορειβάτες βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο, περίπου 2.400 μέτρων στη θέση Προφήτης Ηλίας και στο σημείο υπάρχει πολύ χιόνι. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο Super Puma.

Στις έρευνες συμμετέχουν και ομάδες άλλων ορειβατών.