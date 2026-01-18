Τρόμος για 13χρονο στην Αυστραλία – Τον δάγκωσε καρχαρίας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

  • Ένας έφηβος τραυματίστηκε σήμερα από έναν καρχαρία, την ώρα που κολυμπούσε στο λιμάνι του Σίδνεϊ στην Αυστραλία και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά τραύματα στα πόδια.
  • Ο καρχαρίας δάγκωσε το αγόρι, ηλικίας περίπου 13 ετών, το απόγευμα τοπική ώρα, στα ανοικτά του Σαρκ Μπιτς, με αστυνομικούς να το βγάζουν από τη θάλασσα και να του παρέχουν πρώτες βοήθειες.
  • Η αστυνομία υπογράμμισε ότι «συστήνεται στους κολυμβητές να αποφεύγουν να εισέρχονται στο νερό, κοντά στο σημείο» όπου βρέθηκε το παιδί, καθώς τα τραύματα ταιριάζουν με αυτά που μπορεί να προκαλέσει ένας μεγάλος καρχαρίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ένας έφηβος τραυματίστηκε σήμερα από έναν καρχαρία, την ώρα που κολυμπούσε στο λιμάνι του Σίδνεϊ στην Αυστραλία και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά τραύματα στα πόδια, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ο καρχαρίας δάγκωσε το αγόρι, ηλικίας περίπου 13 ετών, το απόγευμα τοπική ώρα, στα ανοικτά του Σαρκ Μπιτς, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

«Τα τραύματα ταιριάζουν με εκείνα που μπορεί να προκαλέσει ένας μεγάλος καρχαρίας», δήλωσε η αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.

Λίγα λεπτά αφότου ενημερώθηκαν για το περιστατικό, αστυνομικοί έβγαλαν το παιδί από τη θάλασσα, στα ανοικτά της παραλίας του λιμανιού, στη συνοικία Βόκλιζ, στο ανατολικό Σίδνεϊ, ανέφερε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο αγόρι για «σοβαρά» τραύματα στα πόδια, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Σίδνεϊ, όπου οι γιατροί έκριναν πως βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Συστήνεται στους κολυμβητές να αποφεύγουν να εισέρχονται στο νερό, κοντά στο σημείο» όπου βρέθηκε το παιδί, υπογράμμισε η αστυνομία.

Περισσότερα από 1.280 περιστατικά με επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία έχουν καταγραφεί από το 1791, εκ των οποίων τουλάχιστον 250 ήταν θανατηφόρα, σύμφωνα με μια σχετική βάση δεδομένων.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας είχε σκοτώσει έναν σέρφερ σε μια πολυσύχναστη παραλία στο βόρειο Σίδνεϊ. Δύο μήνες αργότερα, ένας καρχαρίας είχε σκοτώσει μία γυναίκα, η οποία κολυμπούσε στα ανοικτά μιας απομονωμένης παραλίας στο βόρειο τμήμα του Σίδνεϊ.

 

