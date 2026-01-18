Χιόνια στην Εύβοια: Βίντεο από το εντυπωσιακό λευκό τοπίο

  • Χειμωνιάτικο σκηνικό επικρατεί στην Εύβοια, καθώς καταγράφηκε χιονόπτωση στην κορυφή του όρους Δίρφυς, στην περιοχή της Βόρειας Ράχης αλλά και από Στρόπωνες προς Μετόχι.
  • Το έχει ήδη «στρώσει» σε σημεία του ορεινού οδικού δικτύου, με τη θερμοκρασία να είναι ιδιαίτερα χαμηλή και την ορατότητα περιορισμένη λόγω ομίχλης.
  • Οι οδηγοί που κινούνται προς τη Δίρφυ καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω ολισθηρού οδοστρώματος, ενώ συστήνεται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων όπου απαιτείται.
Χειμωνιάτικο σκηνικό επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Εύβοια, καθώς πριν από λίγο καταγράφηκε χιονόπτωση στην κορυφή του όρους Δίρφυς, στην περιοχή της Βόρειας Ράχης αλλά και από Στρόπωνες προς Μετόχι.

Σύμφωνα με το evima.gr, το έχει ήδη «στρώσει» σε σημεία του ορεινού οδικού δικτύου, δημιουργώντας εικόνες χειμερινές. Η θερμοκρασία στην περιοχή είναι ιδιαίτερα χαμηλή, ενώ η ορατότητα παραμένει περιορισμένη λόγω της ομίχλης.

Οι οδηγοί που κινούνται προς τη Δίρφυ καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το οδόστρωμα σε αρκετά σημεία είναι ολισθηρό.

Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ συστήνεται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων όπου απαιτείται, ειδικά τις επόμενες ώρες εφόσον συνεχιστούν τα φαινόμενα.

 

