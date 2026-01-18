Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 νεκροί στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο

Σύνοψη από το

  • Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 5.000 νεκρούς στις διαδηλώσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων 500 μελών των υπηρεσιών ασφάλειας, κατηγορώντας «τους τρομοκράτες και τους ένοπλους ταραχοποιούς».
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει ότι «ήρθε η ώρα να αναζητηθεί νέα ηγεσία στο Ιράν», ενώ ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αποκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο «εγκληματία που πρέπει να πληρώσει».
  • Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει «μια πολύ ισχυρή δύναμη», καθώς ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι «μια στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν θεωρείται ως θέμα χρόνου και όχι πιθανότητας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν
REUTERS/ File Photo

Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 5.000 νεκρούς στις διαδηλώσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων 500 μελών των υπηρεσιών ασφάλειας, κατηγορώντας «τους τρομοκράτες και τους ένοπλους ταραχοποιούς» για τον θάνατο «αθώων Ιρανών.

Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει το όνομά του εξαιτίας της ευαίσθητης φύσης του ζητήματος, ενώ δήλωσε στο Reuters ότι μερικές από τις χειρότερες συγκρούσεις με το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων έγιναν στις κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν, μία περιοχή, όπου οι Κούρδοι αποσχιστές είναι ενεργοί, όπου οι διαμαρτυρίες ήταν πιο βίαιες σε προηγούμενες περιόδους αποσταθεροποίησης.

«Ο τελικός απολογισμός των νεκρών δεν αναμένεται ότι θα αυξηθεί δραματικά», τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και οι ξένες ένοπλες δυνάμεις» υποστήριξαν και εξόπλισαν αυτούς που βγήκαν στους δρόμους.

Ρητορική πολέμου Τραμπ – Χαμενεΐ

Την ίδια ώρα, τα ακραία σενάρια για τις εξελίξεις στην περιοχή φουντώνουν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει ότι «ήρθε η ώρα να αναζητηθεί νέα ηγεσία στο Ιράν» και τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να αποκαλεί τον Αμερικανό πρόεδρο «εγκληματία που πρέπει να πληρώσει» αλλά και να παραδέχεται για πρώτη φορά δημόσια απώλειες από την καταστολή των διαδηλώσεων.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικαλέστηκε «αναφορές ότι η Ισλαμική Δημοκρατία προετοιμάζει επιλογές για να στοχεύσει αμερικανικές βάσεις» και προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει «μια πολύ ισχυρή δύναμη», ενώ βίντεο από «αξιοσημείωτη μετακίνηση στρατηγικών αμερικανικών αερομεταφορών», χαρακτηρίζονται ως κακός οιωνός.

«Τέσσερα βαρέα αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου C 17A Globemaster III της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς τη Ντιέγκο Γκαρσία, την κρίσιμη στρατιωτική βάση στον Ινδικό Ωκεανό», σύμφωνα με βίντεο.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν στο ισραηλινό Channel 12 ότι «μια στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν θεωρείται ως θέμα χρόνου και όχι πιθανότητας» και ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται ενεργά.

«Ο άνθρωπος είναι άρρωστος και η χώρα του είναι το χειρότερο μέρος για να ζει κανείς σε όλο τον κόσμο λόγω κακής ηγεσίας», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζητώντας το Σάββατο το τέλος της 37χρονης ηγεμονίας του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν. Ωστόσο, την προηγούμενη ημέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφραζε ευχαριστίες προς το καθεστώς της Τεχεράνης «για την καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ αποτρέποντας τον απαγχονισμό ως και 800 αντικαθετωτικών».

Οι δηλώσεις Τραμπ στο Politico έγιναν λίγο αφότου ο λογαριασμός του Χαμενεΐ στο X δημοσίευσε σειρά επιθετικών μηνυμάτων εναντίον του Αμερικανού προέδρου, κατηγορώντας τον για τη φονική βία και την αναταραχή στο Ιράν.

«Καταδικάζουμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για τις απώλειες, τις ζημιές και τη δυσφήμιση που προκάλεσε στο ιρανικό έθνος», έγραψε ο Χαμενεΐ. Σε άλλη ανάρτηση, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι παραπλάνησε σχετικά με ομάδες που χρησιμοποιούν βία, παρουσιάζοντάς τες ως αντιπροσωπευτικές του ιρανικού λαού, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «απαράδεκτη δυσφήμιση».

Φόρος τιμής στους χιλιάδες νεκρούς

Το Σάββατο, η συνολική συνδεσιμότητα της παροχής διαδικτύου στο Ιράν παρέμενε περίπου στο 2%, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης κυβερνοασφάλειας NetBlocks, αλλά διαπιστώνονται λιγότερες αναφορές για αναταραχές.  Ωστόσο, οι αναφορές για θύματα από την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου κυμαίνονται από 3.000 ως 20.000 νεκρούς.

Στους δρόμους του Τορόντο στον Καναδά, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι υπενθύμισαν τον βαρύ φόρο αίματος, πραγματοποιώντας πορεία στην μνήμη των θυμάτων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

10 νόστιμες τροφές που μας αδυνατίζουν και χτίζουν μύες, σύμφωνα με ειδικό

Καρκίνος του προστάτη: Καθοριστικός παράγοντας η διάρκεια της ορμονοθεραπείας

Εφορία: Θέλετε να χωρίσετε… φορολογικά; – Τα σημεία που πρέπει να γνωρίζετε πριν από την οριστική απόφαση για το… διαζύγιο ...

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από αύριο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:58 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Φρικτό δυστύχημα με θύμα ζαχαροπλάστη – Παγιδεύτηκε σε μηχανή παρασκευής ψωμιού

Ένας αγαπημένος σεφ ζαχαροπλαστικής στη Φλόριντα στις ΗΠΑ βρήκε φρικτό θάνατο όταν παγιδεύτηκε...
11:07 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Δολοφονία στην Πάφο: Συνελήφθη 29χρονος ανιψιός του θύματος – Τον μαχαίρωσε λόγω προσωπικών διαφορών στο TikTok

Σοκ προκάλεσε η είδηση για τη δολοφονία ενός 41χρονου άνδρα στην Πάφο, στην Κύπρο, με φερόμενο...
10:44 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Οι συριακές δυνάμεις κατέλαβαν περιοχές με κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανατολική Συρία

Οι συριακές δυνάμεις που μάχονται κατά των δυνάμεων υπό την ηγεσία των Κούρδων κατέλαβαν το πε...
10:20 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Yπουργός Ορυκτών Πόρων της Γροιλανδίας: Ευχάριστη έκπληξη η ευρωπαϊκή αντίδραση «στις ορέξεις» του Τραμπ

H Νάγια Νατάνιελσεν, από τις πιο γνωστές υπουργούς της κυβέρνησης της Γροιλανδίας, εξήρε την α...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι