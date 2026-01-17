Τραμπ: Ήρθε η ώρα να αλλάξει η ηγεσία στο Ιράν – «Ο Χαμενεΐ είναι άρρωστος και σκοτώνει κόσμο»

Αλλαγή ηγεσίας στο Ιράν, ζήτησε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο, με δηλώσεις του στο Politico, σημειώνοντας ότι ήρθε η ωρα να τερματιστεί η 37χρονη διακυβέρνηση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ο άνθρωπος είναι άρρωστος πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει κόσμο», είπε δήλωσε ο Τραμπ. «Είναι καιρός να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ στο POLITICO, καθώς οι εκτεταμένες διαμαρτυρίες που ζητούσαν το τέλος του καθεστώτος φαίνεται να έχουν εξασθενήσει.

Χιλιάδες διαδηλωτές σε όλη τη χώρα σκοτώθηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ωθώντας τον Τραμπ να απειλήσει επανειλημμένα με στρατιωτική επέμβαση. Την Τρίτη, ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και να «καταλάβουν τους θεσμούς», λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», θυμίζει το Politico.  Την επόμενη μέρα, ο πρόεδρος άλλαξε απότομα στάση, λέγοντας ότι είχε ενημερωθεί ότι οι δολοφονίες είχαν σταματήσει.

«Η καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ ήταν να μην κρεμάσει περισσότερους από 800 ανθρώπους πριν από δύο ημέρες», δήλωσε ο Τραμπ το Σάββατο, όταν ρωτήθηκε για το μέγεθος μιας πιθανής αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν.

Η απάντηση Τραμπ

Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν λίγο μετά την ανάρτηση μιας σειράς εχθρικών μηνυμάτων από τον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο X, τα οποία στόχευαν τον Τραμπ, κατηγορώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι είναι υπεύθυνος για τη θανατηφόρα βία και τις αναταραχές στο Ιράν.  «Θεωρούμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ένοχο για τις απώλειες, τις ζημίες και τη δυσφήμιση που προκάλεσε στον ιρανικό λαό», έγραψε ο Χαμενεΐ.

Σε άλλη ανάρτηση, ο Χαμενεΐ είπε ότι ο Τραμπ χαρακτήρισε εσφαλμένα τις βίαιες ομάδες ως εκπροσώπους του ιρανικού λαού,  και είπε ότι αυτό είναι «απαράδεκτη συκοφαντία».

Ο Τραμπ, αφού διάβασε τις αναρτήσεις, είπε ότι οι ηγέτες της Τεχεράνης βασίζονται στην καταστολή και τη βία για να κυβερνήσουν. «Αυτό για το οποίο είναι ένοχος, ως ηγέτης μιας χώρας, είναι η πλήρης καταστροφή της χώρας και η χρήση βίας σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί», είπε ο Τραμπ.

«Προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργία της χώρας — παρόλο που αυτή η λειτουργία είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο — η ηγεσία θα πρέπει να εστιάσει στη σωστή διακυβέρνηση της χώρας, όπως κάνω εγώ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι στη δολοφονία χιλιάδων ανθρώπων για να διατηρήσει τον έλεγχο». «Η ηγεσία έχει να κάνει με σεβασμό, όχι με φόβο και θάνατο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο άνθρωπος είναι άρρωστος

Η ανταλλαγή αυτή υπογραμμίζει την όξυνση της ρητορικής μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σε μια ευμετάβλητη περίοδο για την περιοχή, και καθώς ο Χαμενεΐ πρόσφατα έκανε μια δημόσια δήλωση στην οποία ισχυρίστηκε ότι «ο ιρανικός λαός έχει νικήσει την Αμερική».

Ο Τραμπ προχώρησε ακόμη περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, καταδικάζοντας τον Χαμενεΐ και το ιρανικό σύστημα διακυβέρνησης.

«Ο άνθρωπος είναι άρρωστος και πρέπει να διοικήσει σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ. «Η χώρα του είναι το χειρότερο μέρος για να ζήσει κανείς στον κόσμο, λόγω της κακής ηγεσίας».

