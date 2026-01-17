Αύξηση νοσηλειών λόγω της έξαρσης της γρίπης – Έκκληση των ειδικών για εμβολιασμό

Σύνοψη από το

  • Η γρίπη τύπου Α βρίσκεται σε έξαρση, προκαλώντας ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων και της εκτόξευσης των εισαγωγών στα νοσοκομεία και τις παιδιατρικές κλινικές.
  • Την τελευταία εβδομάδα, η γρίπη τύπου Α παρουσίασε αύξηση 20%, με 871 ασθενείς να χρειάζονται νοσηλεία, 15 να εισάγονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και 8 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.
  • Οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για εμβολιασμό, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, καθώς ένα νέο στέλεχος του ιού, το στέλεχος Κ, χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και φαίνεται να προκαλεί βαρύτερη νόσηση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Υγεία

κρυολόγημα γρίπη

Ανησυχητική έξαρση, παρουσιάζουν τα περιστατικά γρίπης, τις τελευταίες εβδομάδες, με εκτόξευση των εισαγωγών στα Νοσοκομεία και στις Παιδιατρικές Κλινικές. Οι επιστήμονες κάνουν έκκληση σε όλους να εμβολιαστούν.

Γρίπη σε έξαρση, ασθενείς με βαριά συμπτώματα, νοσοκομεία σε πίεση. Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης τύπου Α προκαλεί ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα.

Οι εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία, αλλά και οι νοσηλείες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, καταγράφουν ανοδική πορεία, με την επιστημονική κοινότητα να εκφράζει έντονο προβληματισμό, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Την τελευταία εβδομάδα η γρίπη τύπου Α παρουσίασε αύξηση 20%. 871 ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία, 15 εισήχθησαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» οι προσελεύσεις στα επείγοντα με ασθενείς που νοσούν από γρίπη αυξήθηκαν κατά 15%, ενώ στον «Ευαγγελισμό» καθημερινά αντιμετωπίζονται περίπου 100 περιστατικά.

Γονείς κρατούν από το χέρι τα άρρωστα παιδιά τους και καταφεύγουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία, ανησυχώντας για τα έντονα συμπτώματα που προκαλεί η γρίπη.

Σημαντικό ποσοστό των περιστατικών παρουσιάζει σοβαρά συμπτώματα, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι πρόκειται κυρίως για ασθενείς κυρίως ανεμβολίαστους.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, εστιάζοντας στα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Έως σήμερα έχουν εμβολιαστεί 2,7 εκ πολίτες, όταν την ίδια περίοδο πέρυσι οι εμβολιασμοί ξεπερνούσαν τα 3 εκατομμύρια.

Νέο στέλεχος Κ

Πονοκέφαλος, πυρετός, κόπωση, μεγάλη διάρκεια νόσησης και ένα νέο στέλεχος του ιού, το στέλεχος Κ, το οποίο έχει κάνει την εμφάνισή του και στη χώρα μας.

Το στέλεχος Κ χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα στην κοινότητα και φαίνεται να προκαλεί βαρύτερη νόσηση, κυρίως σε άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Oι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το κύμα της επιδημίας θα έχει διάρκεια για αυτό χρειάζεται προσοχή με τήρηση των μέτρων προσωπικής υγεινής και εμβολιασμός ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες.

 

